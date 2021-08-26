Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что по состоянию на 2021 год почти четверть от общей численности ВСУ составляют женщины. Их роль в армии постоянно растет.
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Присвоить воинское звание бригадного генерала медицинской службы полковнику медицинской службы Остащенко Татьяне – командующему медицинских сил ВСУ,
– говорится в указе.
Какие военные также получили новое звание
- Генерал-майор Сергей Шаптала – начальник Генерального штаба ВСУ – получил звание генерал-лейтенанта;
- Полковник Максим Миргородский – командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины – получил звание бригадного генерала;
- Полковник Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Минобороны – получил звание бригадного генерала.