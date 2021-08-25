Зеленський підписав декілька указів, за якими керівництво одразу п'яти відомств отримало нові звання.
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Зокрема, указом № 424/2021 президент присвоїв головнокомандувачу ЗСУ генерал-майору Валерію Залужному звання генерал-лейтенанта.
Звання керівництва ЗСУ та СБУ
- начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Сергій Шаптала отримав звання генерал-лейтенанта;
- командувач Десантно-штурмовими військами України полковник Максим Миргородський – бригадного генерала;
- командувач медичними силами ЗСУ полковник медичної служби Тетяна Остащенко – бригадного генерала;
- начальник Головного управління розвідки Міноборони полковник Кирило Буданов – бригадного генерала.
Звання керівництва СБУ
- начальник управління СБУ в Херсонській області полковник Сергій Криворучко отримав звання бригадного генерала;
- начальник Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом СБУ полковник Сергій Дусик – бригадного генерала.
Нові звання у Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС
- голова Нацполіції генерал поліції першого рангу ігор Клименко – генерала поліції першого рангу;
- начальник Головного управління Нацполіції в Києві полковник поліції Івану Виговському – генерала поліції третього рангу;
- перший заступник директора департаменту служби – начальник управління цивільної безпеки головного управління Нацгвардії полковник Вадим Бідненко – бригадного генерала;
- перший заступник директора департаменту персоналу – начальник управління кадрової роботи головного управління Нацгвардії полковник Юрій Посмітний – бригадного генерала;
- начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковнику Валерій Вавринюк – бригадного генерала.