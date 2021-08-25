Указ про призначення Ченцова глава держави підписав 25 серпня. З посольства його звільнили ще у квітні.
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Призначити Ченцова Всеволода Валерійовича представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії,
– мовиться в указі.
Що відомо про Всеволода Ченцова47-річний дипломат народився у Дрогобичі Львівської області. Роботу у Міністерстві закордонних справ він розпочав у 1996 році. З того часу Ченцов працював у посольствах України в Туреччині та Польщі, а також у представництві України при ЄС. Дипломат очолював департамент Євросоюзу в МЗС та був постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї.
Джерело: Вікіпедія
Інші укази президента
- 25 серпня Зеленський також вирішив звільнити Андрія Шевченка з посади надзвичайного і повноважного посла України в Канаді та – представника України при Міжнародній організації цивільної авіації.
- Водночас глава держави присвоїв міністру закордонних справ Дмитру Кулебі дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.