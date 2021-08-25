Указ про призначення Ченцова глава держави підписав 25 серпня. З посольства його звільнили ще у квітні.

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Призначити Ченцова Всеволода Валерійовича представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії,

– мовиться в указі.

Що відомо про Всеволода Ченцова 47-річний дипломат народився у Дрогобичі Львівської області. Роботу у Міністерстві закордонних справ він розпочав у 1996 році. З того часу Ченцов працював у посольствах України в Туреччині та Польщі, а також у представництві України при ЄС. Дипломат очолював департамент Євросоюзу в МЗС та був постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї.

Джерело: 47-річний дипломат народився у Дрогобичі Львівської області. Роботу у Міністерстві закордонних справ він розпочав у 1996 році. З того часу Ченцов працював у посольствах України в Туреччині та Польщі, а також у представництві України при ЄС. Дипломат очолював департамент Євросоюзу в МЗС та був постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї.Джерело: Вікіпедія

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