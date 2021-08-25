Указ о назначении Ченцова глава государства подписал 25 августа. Из посольства его освободили еще в апреле.

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Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии,

– говорится в указе.

Что известно про Всеволода Ченцова 47-летний дипломат родился в Дрогобыче Львовской области. Работу в Министерстве иностранных дел он начал в 1996 году. С тех пор Ченцов работал в посольствах Украины в Турции и Польше, а также в представительстве Украины при ЕС. Дипломат возглавлял департамент Евросоюза в МИД и был постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.

Источник: Википедия

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