Указ о назначении Ченцова глава государства подписал 25 августа. Из посольства его освободили еще в апреле.
Читайте также Зеленский посетит Кишинев в День независимости Молдовы
Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии,
– говорится в указе.
Что известно про Всеволода Ченцова
47-летний дипломат родился в Дрогобыче Львовской области. Работу в Министерстве иностранных дел он начал в 1996 году. С тех пор Ченцов работал в посольствах Украины в Турции и Польше, а также в представительстве Украины при ЕС. Дипломат возглавлял департамент Евросоюза в МИД и был постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.
Источник: Википедия
Другие указы президента
- 25 августа Зеленский также решил освободить Андрея Шевченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и представитель Украины при Международной организации гражданской авиации.
- В то же время глава государства присвоил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.