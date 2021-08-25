По случаю праздника в молдавскую столицу также прибудут лидеры Румынии и Польши. Об этом сообщили в администрации Майи Санду.

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Зеленский едет в Молдову

Президенты Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис и Анджей Дуда примут участие в торжествах, организованных на площади великого национального собрания по случаю 30-летия независимости Молдовы.

После этого состоится ряд двусторонних встреч.

У главы Молдовы добавили, что глава Польши прилетит в Кишинев 26 августа. Он проведет в этот день "ряд встреч с высокопоставленными лицами", в частности с лидером государства Маей Санду.

Обратите внимание! В День Государственного Флага Украины, 23 августа, президент Молдовы Майя Санду приняла участие в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве.

Последние события в Молдове: кратко

Парламент Молдавии на заседании 6 августа утвердил новое правительство страны.

На первое заседание 26 июля собрался новый состав парламента государства.

В молдавском парламенте образовалось монобольшинство партии Майи Санду.

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