По случаю праздника в молдавскую столицу также прибудут лидеры Румынии и Польши. Об этом сообщили в администрации Майи Санду.
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Зеленский едет в Молдову
Президенты Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис и Анджей Дуда примут участие в торжествах, организованных на площади великого национального собрания по случаю 30-летия независимости Молдовы.
- После этого состоится ряд двусторонних встреч.
У главы Молдовы добавили, что глава Польши прилетит в Кишинев 26 августа. Он проведет в этот день "ряд встреч с высокопоставленными лицами", в частности с лидером государства Маей Санду.
Последние события в Молдове: кратко
- Парламент Молдавии на заседании 6 августа утвердил новое правительство страны.
- На первое заседание 26 июля собрался новый состав парламента государства.
- В молдавском парламенте образовалось монобольшинство партии Майи Санду.
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