Зеленский подписал несколько указов, согласно которым руководство сразу пяти ведомств получило новые звания.
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В частности, указом № 424/2021 Президент присвоил главнокомандующему ВСУ генерал-майору Валерию Залужному звание генерал-лейтенанта.
Звания руководства ВСУ и СБУ
- начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Сергей Шаптала получил звание генерал-лейтенанта;
- командующий десантно-штурмовыми войсками Украины полковник Максим Миргородский – бригадного генерала;
- командующий медицинскими силами ВСУ полковник медицинской службы Татьяна Остащенко – бригадного генерала;
- начальник Главного управления разведки Минобороны полковник Кирилл Буданов – бригадного генерала.
Звания руководства СБУ
- начальник управления СБУ в Херсонской области полковник Сергей Криворучко получил звание бригадного генерала;
- начальник Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ полковник Сергей Дусик – бригадного генерала.
Новые звания в Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС
- председатель Нацполиции генерал полиции первого ранга Игорь Клименко – генерала полиции первого ранга;
- начальник Главного управления Нацполиции в Киеве полковник полиции Иван Выговский – генерала полиции третьего ранга;
- первый заместитель директора департамента службы – начальник управления гражданской безопасности Главного управления Нацгвардии полковник Вадим Бидненко – бригадного генерала;
- первый заместитель директора департамента персонала – начальник управления кадровой работы Главного управления Нацгвардии полковник Юрий Посмитный – бригадного генерала;
- начальник Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины полковник Валерий Вавринюк – бригадного генерала.