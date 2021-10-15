Об этом заявила советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова. Сейчас еще есть несколько должностей в Военно-морских Силах, которые имеют определенные ограничения для женщин.
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О каких именно должностях говорится
По словам Арнаутовой, это касается боевых должностей. В частности тех, которые связаны с ядовитыми и взрывчатыми веществами. Впрочем, как она отметила, это не значит, что женщин хотят туда "загнать".
В законодательстве предусмотрено, что не должно быть никаких ограничений для кого-либо.
Когда у нас есть эти ограничения, то получается, что мы не позволяем женщине самостоятельно принимать решение относительно своей судьбы, объективизируем ее,
– подчеркнула Арнаутова.
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Женщины в рядах ВСУ: коротко
- По словам Виктории Арнаутовой, сейчас в Вооруженных силах Украины служит примерно 50 тысяч женщин – как военных, так и гражданских.
- Заместитель министра по делам ветеранов Алексей Ильяшенко заявил, что абсолютное большинство женщин, которые после службы получили статус ветеранов войны на Донбассе, остаются работать в подразделениях ВСУ.
- В День Независимости появилась первая в истории ВСУ бригадный генерал – Татьяна Остащенко. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.