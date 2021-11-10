За словами заступниці міністра внутрішніх справ Мері Акопян, це є ментальним проривом. За її словами, жінки вже тестують перші бронежилети.

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"Є багато організаційних та функціональних речей, які треба перебудувати в системі з урахуванням особливостей та потреб жінок на службі. Щоб забезпечити дівчатам з Національної гвардії України комфорт та захист під час несення служби, для них розробили бронежилет", – повідомила Акопян.

Хто тестує бронежилет

У Нацгвардії інформують, що аналогів таких бронежилетів немає навіть у країнах НАТО. Екземпляри вже тестують військовослужбовиці Київського гарнізону. Вони отримали спецодяг від виробника.

Особливості бронежилету для жінок: дивіться відео