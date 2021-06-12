Для жителей зоны ООС изменили правила выплаты кредитов: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий запрет на штрафы по новым кредитам для украинцев, проживающих в зоне проведения операции Объединенных сил. Кроме того, документ аннулирует запрет взыскания на залоговую недвижимость по кредитам, которые оформлены после мая 2021 года.

Зеленский подписал закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" для восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг". Верховная Рада приняла этот документ 19 мая 2021 года.

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Начисление пени и штрафов

Закон отменяет запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 года граждане Украины, которые проживают в зоне ООС.

Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которых после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшение размера процентов и штрафов.

У Зеленского отметили, что украинцы, проживающие в зоне проведения АТО/ООС и имеют задолженность по кредитам, взятым в мае 2021 года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности.

Обращение взыскания на залоговое имущество

Документ также отменяет запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые оформлены после мая 2021 года под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположенной в зоне проведения АТО/ООС.

Это значит, что останется в действии запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.

Это гарантирует сохранение прав для людей, которые находились или находятся в сложном финансовом положение из-за проведения АТО/ООС. Но одновременно упростит доступ гражданам, которые владеют недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию. В частности, в программы "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины.