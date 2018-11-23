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      Для чего Медведчук ездит к Порошенко? Ваше мнение

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      Для чего Медведчук ездит к Порошенко?
      Для чего Медведчук ездит к Порошенко? / radiosvoboda.org

      Журналисты-расследователи программы "Схемы" выяснили, что Виктор Медведчук тайно ездит в Администрацию Президента, его там замечали неоднократно. Какова, по вашему мнению, цель этих визитов?

      Журналисты считают, что Медведчук может быть консультантом Порошенко относительно будущих выборов. Ведь единственный оппонент, которого он может победить во втором туре – это оппозиционер Юрий Бойко.

      Читайте также: Друзья, враги или союзники: Медведчук тайно встречался с Порошенко

      Правда, в Администрации Президента полностью отрицают любые бизнес-интересы Петра Порошенко с кумом Путина. И убеждают, что президент якобы встречался с ним исключительно для обсуждения процесса освобождения украинских политзаключенных Кремля.

      Так кому же верить – журналистам или людям Порошенко?

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Медведчук Петр Порошенко Опрос 24
      Источник: 24 канал
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