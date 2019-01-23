Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон

Современный рынок предлагает множкство дронов для любителей "полетать", так как аэросъемка сегодня в моде. Однако фанаты подводного царства в подобных игрушках несколько ограничены. Хотя изучать морские глубины и любоваться их удивительными жителями занятие не менее интересное, чем наблюдать на земные пейзажи с высоты птичьего полета.

До сих пор, чтобы наслаждаться подводной съемкой, необходимы были как минимум камера, специальный водозащитный чехол для нее, дополнительное оборудование, а также снаряжение ныряльщика и навыки дайвинга.

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Команда разработчиков из Navatics одни из тех, кто хочет дать возможность людям заглянуть на дно без всего этого вышеперечисленного набора, а с помощью инновационных технологий. Mito – подводный дрон, разработанный для исследования и съемки морских глубин. Благодаря небольшим габаритам, его удобно взять в ручную кладь, собираясь на пляж или на прогулку на лодке. Однако не в размерах его главное преимущество.



Подводный дрон MITO

Для качественной съемки дрон оснащен камерой 4К с усовершенствованной системой стабилизации. Это важно ввиду подводных течений. Возможность варьировать угол наклона дрона до 45 градусов дает возможность фокусироваться на конкретном объекте, а также осуществлять коррекцию цвета, создавая непревзойденные подводные сюжеты.

Дрон оснащен камерой 4К с усовершенствованной системой стабилизации

В отличие от других, этот дрон не привязан к оператору, который в это время находится на берегу или катере. 50 метров кабеля соединяют его с небольшим буем, а тот обеспечивает радиосигнал с центром управления. Пользователь может управлять дроном со своего смартфона на расстоянии до полукилометра.

Инновационный подводный дрон

Максимальная способность погружения дрона – 40 метров. Два мощных LED-фонаря освещают ему путь, позволяя заглянуть в самые сокровенные закоулки подводного царства. Одного заряда аккумулятора, который, кстати, можно при необходимости заменить, должно хватить на четыре часа передвижения глубинными просторами.