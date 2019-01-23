Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон

Сучасний ринок пропонує багато дронів для любителів "політати", позаяк аерозйомка сьогодні в моді. Однак фанати підводного царства у подібних іграшках дещо обмежені. Хоча вивчати морські глибини і милуватися їхніми дивовижними мешканцями заняття не менш цікаве, ніж спостерігати на земні краєвиди з висоти пташиного лету.

Досі, щоб насолоджуватися підводною зйомкою, необхідні були щонайменше камера, спеціальний водозахисний чохол для неї, додаткове обладнання, а також спорядження пірнальника та навички дайвінгу.

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Команда розробників з Navatics одні з тих, хто хоче дати можливість людям заглянути на дно без усього цього вищепереліченого набору, а за допомогою інноваційних технологій. Mito – підводний дрон, розроблений для дослідження і зйомки морських глибин. Завдяки невеликим габаритам, його зручно взяти у ручну поклажу, збираючись на пляж або на прогулянку на човні. Однак не в розмірах його головна перевага.



Підводний дрон MITO

Для якісної зйомки дрон оснащений камерою 4К з вдосконаленою системою стабілізації. Це важливо з огляду на підводні течії. Можливість варіювати кут нахилу дрона до 45 градусів дає змогу фокусуватися на конкретному об'єкті, а також здійснювати корекцію кольору, створюючи неперевершені підводні сюжети.



Дрон оснащений камерою 4К з вдосконаленою системою стабілізації

На відміну від інших, цей дрон не прив'язаний до оператора, який у цей час перебуває на березі чи катері. 50 метрів кабелю з'єднують його з невеличким буєм, а той забезпечує радіосигнал із центром керування. Користувач може управляти дроном зі свого смартфона на відстані до півкілометра.



Інноваційний підводний дрон

Максимальна здатність занурення дрона – 40 метрів. Два потужні LED-ліхтарі освітлюють йому шлях, даючи змогу заглянути в найпотаємніші закутки підводного царства. Одного заряду акумулятора, який, до речі, можна за потреби замінити, мало б вистачити на чотири години сновигання глибинними просторами.