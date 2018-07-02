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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Для Голливуда Украины остается белым пятном, – Малкович

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Джон Малкович
Джон Малкович / Фото з соцсетей

В США и Голливуде в частности мало говорят и знают о событиях в Украине, в головах голливудского сообщества царит тема Трампа и российского заговора.

Об этом рассказал легендарный актер, сценарист и продюсер Джон Малкович, сообщает ТСН.

"В течение этих лет Украина остается белым пятном, будто ее кто-то стер с карты. В мозгах голливудского сообщества царит Трамп и русский заговор. Однако – никакой Украины. В этом году я дважды пытался говорить с ними об Украине. Никто не хочет об этом говорить", – пояснил Малович.

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По его словам, надежд на информационный прорыв в теме Украина мало. Однако актер убежден, что это проблема является системной и касается не только Украины.

Миллиард – где там? – даже два миллиарда людей имеют не только доступ к информации, но и возможность самим загружать в сеть различную информацию. И это преимущественно недостоверная информация. Результат – за два месяца в Голливуде со мной никто не говорил о войне в Украине. Полное зеро, 
– добавил актер.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Голливуд
Источник: 24 Канал
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