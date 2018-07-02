Для Голлівуду Україна залишається білою плямою, – Малкович
В США та Голлівуді зокрема мало говорять та знають про події в Україні, у головах голлівудської спільноти панує тема Трампа та російської змови.
Про це розповів легендарний актор, сценарист і продюсер Джон Малкович, повідомляє ТСН.
"Упродовж цих років Україна залишається білою плямою, ніби її хтось стер із карти. У мізках голлівудської спільноти панує Трамп і російська змова. Проте – ніякої України. Цього року я двічі намагався говорити з ними про Україну. Ніхто не хоче про це говорити", – пояснив Малович.
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За його словами, надій на інформаційний прорив у темі України мало. Проте актор переконаний, що це проблема є системною та стосується не лише України.
Мільярд – та де там? – навіть два мільярди людей мають не тільки доступ до інформації, а й можливість самим завантажувати в мережу, у свідомість суспільства, різну інформацію. І це переважно недостовірна інформація. Результат – за два місяці в Голлівуді зі мною ніхто не говорив про війну в Україні. Повне зеро,
– додав актор.