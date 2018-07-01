Порошенко вручил государственные награды актеру Джону Малковичу и дирижеру Рикардо Мутти

Президент Украины Петр Порошенко на концерте "Пути дружбы. Равенна – Киев " отметил государственными наградами Украины актера Джона Малковича, профессора Николо Франко Баллонни, дирижера Рикардо Мутти и президента Равенского фестиваля Кристину Мутти.

Об этом президент заявил в своем Twitter.

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Вручил государственные награды Украины дирижеру Рикардо Мутти, актеру Джону Малковичу, профессору Николо Франко Баллонни и президенту Равеннского фестиваля Кристине Мутти. Благодарю за поддержку и солидарность с Украиной! – отметил президент.

Петр Порошенко также отметил, что музыкальный проект "Пути дружбы. Равенна – Киев" это музыкальный праздник, который объединяет Украину и Европу и возвращает Украину к семье европейских народов.

"Особенно важно, что этот концерт происходит во времена, когда Украина дает отпор военной агрессии РФ. И мы имеем поддержку всей Европы и всего мира, чтобы наконец на нашей земле воцарился мир", – написал Порошенко

Добавим, что итальянские и украинские музыканты в воскресенье 1 июля сыграли концерт на Софийской площади в Киеве в рамках международного проекта «Пути дружбы. Равенна – Киев». В концерте приняли участие более 300 мастеров классической музыки, оперного и хорового пения.