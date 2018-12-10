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      Для многих участие в выборах – это реклама, – политолог

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      У нас на выборах всегда есть много кандидатов и запрос на объединение. Однако не надо забывать, что это один из проблемных моментов для политиков.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политический эксперт Сергей Таран.

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      По его словам, несмотря на то, что у нас сразу после президентской начинается парламентская кампания, а партии у нас все лидерские и каждый кандидат, который идет на первые выборы с заметным рейтингом надеется реализовать свой авторский проект на парламентскую кампанию. Поэтому для них объединиться с кем-то означает поставить под сомнение свою дальнейшую самостоятельную политическую карьеру.

      Для многих политиков президентская кампания рекламная для парламентских выборов. Они хотят себя показать влиятельными игроками. Для многих это и техническое участие. Они говорят какие-то неудобные месседжи и они отдают своих наблюдателей во время подсчета голосов. Поэтому объединения будут, но не масштабные, которые бы нам хотелось,
      – сказал Сергей Таран.

      "У нас все партии лидерского типа. Падает рейтинг лидера – падает рейтинг партии и наоборот. У нас такая политическая культура, когда люди объединяются вокруг лидера. У нас политические проекты едва переживают от выборов до выборов, потому что они напрямую зависят от рейтинга своего лидера", – подчеркнул политический эксперт.

      Больше – смотрите в видео.

      Теги: Новости Украины Святослав Вакарчук Новости политики Выборы Президента 2019 Андрей Садовой Анатолий Гриценко
      Источник: 24 Канал
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