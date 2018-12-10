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      Как санкции против России ударят по бизнесу Медведчука

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      Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что западные партнеры Украины подготовили несколько пакетов санкций против Российской федерации. В частности, намекнул, что они могут касаться экспорта российской нефти и газа.

      Пока мы в ожидании новых санкций против России, Виктор Медведчук, он же кум Путина, строит свое состояние на нефте-газовом российском рынке страны-агрессора и подсаживает Украину на новую российскую иглу – теперь уже дизельного топлива.

      Читайте также: Кум Путина Медведчук уже не участвует в минских переговорах

      "Хватит пустословных заявлений", – с таким лозунгом украинская делегация на этой неделе убеждает Евросоюз отреагировать на расстрел россиянами украинских кораблей в Азове.

      В Брюссель уже прилетел министр иностранных дел, и вскоре туда же едет лично Президент. Украина будет просить международных ограничений для российских портов. Персональных санкций для россиян. А также речь может идти о санкциях против нефте-газового сектора России. На это намекнул сам глава МИД.

      Введение "нефтяных" и "газовых" санкций действительно может ударить по российской экономике. Так, в 2017 году прибыль России от продажи нефти за рубеж составила почти 94 миллиарда долларов. На экспорте газа россияне заработали еще 38 миллиардов. Вместе это больше половины прошлогоднего бюджета Российской Федерации.

      Еще один положительный эффект от санкций – ослабление влияния на украинскую политическую кухню кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Одиозный пророссийский бизнесмен вливает средства в политическую партию Вадима Рабиновича "За жизнь".

      С ее помощью он пытается вернуться в Верховную Раду уже осенью 2019 года. Деньги на политические проекты идут в том числе из доходов его бизнеса в России. И хотя официально он не является владельцем ни одной из компаний. Многочисленные журналистские расследования показали, что бизнес в России Медведчук в последние годы наращивал.

      У него есть такой влиятельный кум и его пускают на российский рынок. Потому что без поддержки руководства государства, зайти на энергетические ресурсы России, было бы не возможно,
      – сказала журналист-расследователь Кристина Бердинских.

      Через своих соратников он контролирует почти половину всего рынка дизельного топлива и автомобильного газа в Украине. Топливо закупается у "Роснефти" и продается, в частности, через сеть заправок "Глуско". Официально владельцем "Глуско" является израильский бизнесмен Ниссан Моисеев. Журналистам программы "Схемы" удалось зафиксировать, как Моисеев и Медведчук вместе прилетели из России.


      Нисан Моисеев

      Захват украинского рынка топлива, рассказывает Сергей Лещенко, произошел не без участия СБУ. Украинские правоохранители на рубеже 2016 и 2017 годов создали искусственные преграды для работы остальных владельцев крупных и мелких АЗС.

      За это время Медведчук вывел свои компании на рынок. А по дизелю при помощи АМКУ удалось прибрать к рукам нефтепродуктовой провод, который идет с территории России на Новоград-Волынский. Это сейчас главный канал поставки дизельного топлива в Украину,
      – заявил народный депутат Украины Сергей Лещенко.

      Однако, наши эксперты убеждены: возвращение Медведчука в большой бизнес и политику после Революции Достоинства было бы не возможным без договоренностей с Президентом Украины.

      К слову, журналисты "Схем" также выяснили, что Порошенко часто и в администрации, и даже дома встречается с кумом Путина.

      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Владимир Путин Виктор Медведчук нефть Новости России Санкции
      Источник: 24 канал
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