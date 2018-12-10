Як санкції проти Росії вдарять по бізнесу Медведчука

Глава українського МЗС Павло Клімкін заявив, що західні партнери України підготували декілька пакетів санкцій проти Російської Федерації. Зокрема, натякнув, що вони можуть стосуватися експорту російської нафти і газу.

Доки ми в очікуванні нових санкцій проти Росії, Віктор Медведчук, він же кум Путіна, будує свої статки на нафто-газовому російському ринку країни-агресора та підсаджує Україну на нову російську голку – тепер вже дизельного палива.

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"Годі пустослівних заяв", – з таким гаслом українська делегація цього тижня переконує Євросоюз відреагувати на розстріл росіянами українських кораблів в Азові.

У Брюссель вже прилетів міністр закордонних справ, і невдовзі туди ж їде особисто Президент. Україна проситиме міжнародних обмежень для російських портів. Персональних санкцій для росіян. А також мова може йти про санкції проти нафто-газового сектору Росії. На це натякнув сам глава МЗС.

Введення "нафтових" та "газових" санкцій справді може вдарити по російській економіці. Так, у 2017 році прибуток Росії від продажу нафти за кордон склав майже 94 мільярди доларів. На експорті газу росіяни заробили ще 38 мільярдів. Разом це більше ніж половина минулорічного бюджету Російської Федерації.

Ще один позитивний ефект від санкцій – послаблення впливу на українську політичну кухню кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Одіозний проросійський бізнесмен вливає кошти в політичну партію Вадима Рабіновича "За життя".

З її допомогою він намагається повернутися у Верховну Раду вже восени 2019 року. Гроші на політичні проекти йдуть у тому числі з доходів його бізнесу в Росії. І хоча офіційно він не є власником жодної з компаній. Численні журналістські розслідування показали, що бізнес в Росії Медведчук в останні роки нарощував.

У нього є такий впливовий кум і його пускають на російський ринок. Тому що без підтримки керівництва держави, зайти на енергетичні ресурси Росії, було б не можливо,

– сказала журналіст-розслідувач Христина Бердинських.

Через своїх соратників він контролює майже половину всього ринку дизельного палива та автомобільного газу і в Україні. Пальне закуповується у "Роснафти" та продається, зокрема, через мережу заправок "Глуско". Офіційно власником "Глуско" є ізраїльський бізнесмен Нісан Моісєєв. Журналістам програми "Схеми" вдалося зафіксувати, як Моісєєв та Медведчук разом прилетіли з Росії.



Нісан Моісєєв

Захоплення українського ринку палива, розповідає Сергій Лещенко, відбулося не без участі СБУ. Українські правоохоронці на межі 2016 та 2017 років створили штучні перепони для роботи решти власників великих та дрібних АЗС.

За цей час Медведчук вивів свої компанії на ринок. А по дизелю за допомогою АМКУ вдалося прибрати до рук нафтопродуктовий провід, який іде з території Росії на Новоград-Волинський. Це є зараз головний канал постачання дизельного палива в Україну,

– заявив народний депутат України Сергій Лещенко.

Однак, наші експерти переконані: повернення Медведчука у великий бізнес та політику після Революції Гідності було б не можливим без домовленостей з Президентом України.

До слова, журналісти "Схем" також з'ясували, що Порошенко часто і в адміністрації, і навіть вдома зустрічається із кумом Путіна.