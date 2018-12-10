Для багатьох участь у виборах – це реклама, – політолог
У нас на виборах завжди є багато кандидатів і запит на об’єднання. Проте не треба забувати, що це один з найпроблемніших моментів для політиків.
Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Таран.
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За його словами, зважаючи на те, що в нас одразу після президентської починається парламентська кампанія, а партії у нас всі лідерські і кожен кандидат, який йде на перші вибори з помітним рейтингом сподівається реалізувати свій авторський проект на парламентську кампанію. Тому для них об’єднатися з кимось означає поставити під сумнів свою подальшу самостійну політичну кар'єру.
Для багатьох політиків президентська кампанія є рекламна для парламентських виборів. Вони хочуть себе показати впливовими гравцями. Для багатьох це і технічна участь. Вони говорять незручні меседжі і вони віддають своїх спостерігачів під час підрахунку голосів. Тому об'єднання будуть, але не масштабні, які б нам хотілося,
– сказав Сергій Таран.
"У нас всі партії лідерського типу. Падає рейтинг лідера – падає рейтинг партії і навпаки. У нас така політична культура, коли люди об’єднуються навколо лідера. У нас політичні проекти ледь переживають від виборів до виборів, бо вони напряму залежать від рейтингу свого лідера", – наголосив політичний експерт.
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