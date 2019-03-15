Для многих украинцев выбор кандидата не окончательный, – социолог

Украинцам, которые до сих пор не определялись с кандидатом, мешает то, что и многим другим. Люди не видят кандидата, который бы отвечал полностью их требованиям. Но явка на выборах будет выше, чем в 2014 году.

Об этом 24 каналу рассказала директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

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Люди выбирают из того, что есть. Некоторые просто не хотят говорить. Даже для тех, кто вроде бы выбрал своего кандидата, выбор тоже не окончательный. Скорее всего, значительная часть определилась, но не хочет говорить. Возможно, считают, что это не совсем подходящий кандидат, но они за него проголосуют,

– рассказывает Ирина Бекешкина.

Как отмечает социолог, явка будет ниже, чем показывают соцопросы. Как правило, на участие в опросе соглашаются более политически активные люди. А те, кому это не интересно, на выборы не ходят и избегают опросов.

Явка будет на уровне 70%. Выше, чем в 2014 году. Тогда выборы проигнорировал восток Украины. Даже там, где они могли проголосовать, не видели своего кандидата. Частично пойдут голосовать те, кто никогда не ходил на избирательные участки, молодежь – за Зеленского,

– рассказывает Ирина Бекешкина.

Хотя, отмечает специалист, большинство из тех, кто не определится с выбором, не придут на участки. Единицы определяются уже в момент голосования.

Какие последние данные социологов?Как свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", за Владимира Зеленского 31 марта готовы проголосовать 24,7%, за Юлию Тимошенко – 18,3%. Петр Порошенко занимает третью позицию с результатом 16,8%. За ним следуют Анатолий Гриценко и Юрий Бойко с примерно одинаковыми результатами (около 10%). Как указано в сообщении группы "Рейтинг", за последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко и Тимошенко. Не определились с выбором около 25%.

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