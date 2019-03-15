08:23
15 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Голливудская звезда хочет в Россию. Спаситель "Роскосмоса"
      Вєсті Кремля
      23:28, 14 марта
      Вести. UA: экстренное сообщение от Ляшко. Розенблат мстит Сытнику
      Вєсті.UA
      21:38, 14 марта
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Для многих украинцев выбор кандидата не окончательный, – социолог

      89 Читати новину українською
      Четверть украинцев не определилась с кандидатом в президенты
      Четверть украинцев не определилась с кандидатом в президенты / 24 канал

      Украинцам, которые до сих пор не определялись с кандидатом, мешает то, что и многим другим. Люди не видят кандидата, который бы отвечал полностью их требованиям. Но явка на выборах будет выше, чем в 2014 году.

      Об этом 24 каналу рассказала директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

      Читайте также: Президентские выборы-2019: почему треть украинцев не определилась, и какой будет явка?

      Люди выбирают из того, что есть. Некоторые просто не хотят говорить. Даже для тех, кто вроде бы выбрал своего кандидата, выбор тоже не окончательный. Скорее всего, значительная часть определилась, но не хочет говорить. Возможно, считают, что это не совсем подходящий кандидат, но они за него проголосуют,
      – рассказывает Ирина Бекешкина.

      Как отмечает социолог, явка будет ниже, чем показывают соцопросы. Как правило, на участие в опросе соглашаются более политически активные люди. А те, кому это не интересно, на выборы не ходят и избегают опросов.

      Явка будет на уровне 70%. Выше, чем в 2014 году. Тогда выборы проигнорировал восток Украины. Даже там, где они могли проголосовать, не видели своего кандидата. Частично пойдут голосовать те, кто никогда не ходил на избирательные участки, молодежь за Зеленского,
      – рассказывает Ирина Бекешкина.

      Хотя, отмечает специалист, большинство из тех, кто не определится с выбором, не придут на участки. Единицы определяются уже в момент голосования.

      Какие последние данные социологов?Как свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", за Владимира Зеленского 31 марта готовы проголосовать 24,7%, за Юлию Тимошенко – 18,3%. Петр Порошенко занимает третью позицию с результатом 16,8%. За ним следуют Анатолий Гриценко и Юрий Бойко с примерно одинаковыми результатами (около 10%). Как указано в сообщении группы "Рейтинг", за последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко и Тимошенко. Не определились с выбором около 25%.

      президентські вибори 2019

      Основные даты президентских выборов-2019

      blog_ava
      Турция не уступит в вопросе покупки российских ЗРК С-400, – Эрдоган
      сегодня
      154
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Анатолий Гриценко Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Динамо" завершило выступление в Лиге Европы унизительным поражением от "Челси"
      сегодня , 08:05 "Динамо" завершило выступление в Лиге Европы унизительным поражением от "Челси"
      387
      "Динамо" – "Челсі" – 0:5: чому вболівальники не освистали киян?
      сегодня , 07:59 "Динамо" – "Челсі" – 0:5: чому вболівальники не освистали киян?
      Блог Медіа 413
      Как судья умудрился заработать миллионы на служебном поместье
      сегодня , 00:30 Как судья умудрился заработать миллионы на служебном поместье
      Ірина Шиба 221
      Кадри, як карти: чому президент призначив у РНБО саме військового
      14 марта , 22:01 Кадри, як карти: чому президент призначив у РНБО саме військового
      Наталя Ромашова 5744
      Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
      14 марта , 21:27 Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
      Олег Тичинський 146
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Е-декларирование: понятно о нюансах второго этапа
       21 ноября 2016 , 20:33
      Крымский сценарий на Донбассе и почему Кремль его не реализовал: детали от оккупанта Гиркина
       13 марта , 20:00
      Tesla показала на видео процесс создания Model 3
       2 января , 17:12
      Куда и за что эвакуировали 30 автомобилей в Киеве на прошлой неделе
       25 февраля , 12:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук