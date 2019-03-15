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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Для багатьох українців вибір кандидата не остаточний, – соціолог

      207 Читать новость на русском
      Чверть українців не визначилася з кандидатом у президенти
      Чверть українців не визначилася з кандидатом у президенти / 24 канал

      Українцям, що досі не визначалися з кандидатом, заважає те, що й багатьом іншим. Люди не бачать кандидата, який би відповідав повністю їхнім вимогам. Але явка на виборах буде вищою, ніж у 2014 році.

      Про це 24 каналу розповіла директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

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      Люди обирають з того, що є. Дехто просто не хоче говорити. Навіть для тих, хто начебто обрав свого кандидата, вибір теж не остаточний. Швидше за все, значна частина визначилася, але не хоче говорити. Можливо, вважають, що це не зовсім підходящий кандидат, але вони за нього проголосують,
      – розповідає Ірина Бекешкіна.

      Як зазначає соціолог, явка буде нижчою, ніж показують соцопитування. Як правило, на участь в опитуванні погоджуються більш політично активні люди. А ті, кому це не цікаво, на вибори не ходять і уникають опитувань.

      Явка буде на рівні 70%. Вищою, ніж у 2014 році. Тоді вибори проігнорував схід України. Навіть там, де вони могли проголосувати, то не бачили свого кандидата. Частково підуть голосувати ті, хто ніколи не ходив на виборчі дільниці, молодь – за Зеленського,
      – розповідає Ірина Бекешкіна.

      Хоча, зазначає фахівець, більшість з тих, хто не визначиться з вибором, не прийдуть на дільниці. Одиниці визначаються уже в момент голосування. 

      Які останні дані соціологів?Як свідчать дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг", за Володимира Зеленського 31 березня готові проголосувати 24,7%, за Юлію Тимошенко – 18,3%. Петро Порошенко посідає третю позицію з результатом 16,8%. За ним ідуть Анатолій Гриценко і Юрій Бойко з приблизно однаковими результатами (близько 10%). Як зазначено у повідомленні групи "Рейтинг", за останній тиждень зміцнили свої позиції Гриценко та Тимошенко. Не визначилися з вибором близько 25%.

      президентські вибори 2019

      Основні дати президентських виборів-2019 року

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Анатолій Гриценко Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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