Для мультфильма "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" выпустили собственную серию марок

"Укрпочта" осуществит выпуск художественных почтовых марок, посвященных анимационному фильму "Похищенная принцесса Руслан и Людмила".

На одной из двух почтовых марок, выполненных на самоклеющейся бумаге, изображены главные герои на фоне старинного Киева: принцесса Мила, ее отец – киевский князь Владимир и любимый – странствующий актер Руслан, сообщили в "Укрпочте".

Почтовая марка мультфильма "Похищенная принцесса Руслан и Людмила"

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На другой почтовой марке – Хомяк Винницкий.

Почтовая марка мультфильма "Похищенная принцесса Руслан и Людмила"

К почтовым маркам выпущен конверт "Первый день" и изготовлен специальный почтовый штемпель.

Конверт мультфильма "Похищенная принцесса Руслан и Людмила"

Вскоре почтовые марки "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" появятся в отделениях "Укрпочты". Одна марка будет стоить 5 гривен.