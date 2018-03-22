Для мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" випустили власну серію марок: зображення
«Укрпошта» здійснить випуск художніх поштових марок, присвячених анімаційному фільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".
На одній з двох поштових марок, виконаних на самоклейному папері, зображені головні герої на фоні старовинного Києва: принцеса Міла, її батько — київський князь Володимир та коханий – мандрівний актор Руслан, повідомили в "Укрпошті".
Поштова марка мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"
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На іншій поштовій марці – Хом’як Вінницький.
Поштова марка мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"
До поштових марок випущено конверт "Перший день" та виготовлено спеціальний поштовий штемпель.
Конверт мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"
Незабаром поштові марки "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" з'являться у відділеннях "Укрпошти". Одна марка коштуватиме 5 гривень.