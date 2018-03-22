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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Для мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" випустили власну серію марок: зображення

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Мультфільм
Мультфільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" отримав власну марку / Кадр з відео

«Укрпошта» здійснить випуск художніх поштових марок, присвячених анімаційному фільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".

На одній з двох поштових марок, виконаних на самоклейному папері, зображені головні герої на фоні старовинного Києва: принцеса Міла, її батько — київський князь Володимир та коханий – мандрівний актор Руслан, повідомили в "Укрпошті".

Поштова марка мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"

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На іншій поштовій марці – Хом’як Вінницький.

Поштова марка мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"

До поштових марок випущено конверт "Перший день" та виготовлено спеціальний поштовий штемпель.

Конверт мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"

Незабаром поштові марки "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" з'являться у відділеннях "Укрпошти". Одна марка коштуватиме 5 гривень.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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