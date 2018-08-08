Для политзаключенного Ферата Сайфуллаева готовят камеру со строгими условиями

Для крымскотатарского пленника Ферата Сайфуллаева готовят камеру со строгими условиями в российской колонии. Сам же пленник поблагодарил за поддержку и письма, которые ему пишут.

Об этом сообщает в Facebook группа "Крымская солидарность" со ссылкой на адвокат Ольгу Шипунову, которая 7 августа посетила Ферата в колонии Омутнинская Кировской области.

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"Еще 2 месяца он будет содержаться в помещении камерного типа, затем администрация намерена перевести его в камеру строгих условий содержания", – рассказала адвокат.

По ее словам, 10 дней назад администрация колонии обещала Сайфуллаеву перевести его в более мягкие условия, поскольку 4 год политзаключенный находится в помещении.

Свидание с семьей Ферату дадут в лучшем случае в ноябре, однако сам незаконно осужденный не хочет, чтобы его жена с детьми добиралась к нему 2,5 тысячи километров,

– заявила Шипунова.

Через адвоката стало известно, что Сайфуллаев много читает, поддерживает спортивную форму, на данный момент весит 68 кг. Ежемесячно получает от украинского посольства помощь в размере 5000 рублей, на эти средства покупает продукты.