Для політв'язня Сайфуллаєва готують камеру з суворими умовами

Для кримськотатарського бранця Ферата Сайфуллаєва готують камеру з суворими умовами у російській колонії. Сам же бранець подякував за підтримку і листи, які йому пишуть.

Про це повідомляє у Facebook група "Кримська солідарність" із посиланням на адвокатка Ольгу Шипунову, яка 7 серпня відвідала Ферата в колонії Омутнінська Кіровської області.

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"Ще 2 місяці він утримуватиметься в приміщенні камерного типу, потім адміністрація має намір перевести його в камеру суворих умов утримання", – розповіла адвокатка.

За її словами, 10 днів тому адміністрація колонії обіцяла Сайфуллаєву перевести його в більш м'які умови, оскільки 4 рік політв'язень перебуває в приміщенні.

Побачення з родиною Ферату дадуть у кращому випадку в листопаді, проте сам незаконно засуджений не хоче, щоб його дружина з дітьми добиралася до нього 2,5 тисячі кілометрів,

– заявила Шипунова.

Через адвокатку стало відомо, що Сайфуллаєв багато читає, підтримує спортивну форму, на даний момент важить 68 кг. Щомісяця отримує від українського посольства допомогу в розмірі 5000 рублів, на ці кошти купує продукти.