Для украинцев создадут миллион новых рабочих мест, – Зеленский

В своем традиционном обращении к украинцам президент затронул болезненную тему, которая сейчас беспокоит многих украинцев – безработица. Поскольку многие из-за карантина могут потерять работу, а некоторые не смогут вернуться на заработки за границу.

Власти знают о всех этих проблемах и недопустять, чтобы украинцы сидели без работы. По крайней мере, так сказал Владимир Зеленский в своем видеообращении.

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Так, он постарается сделать так, чтобы удержать людей на родине. В частности предлагает правительству разработать отдельный механизм, который создаст миллион дополнительных рабочих мест.

В этом знаковым является продолжение программы "Большая стройка" – тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты, которые дадут импульс и создадут новые рабочие места,

– конкретизировал Зеленский.

Зеленский выразил надежду, что те, кто остались здесь и те, кто вернулись, в дальнейшем будут строить Украину вместе.

Смотрите видео обращения Зеленского