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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Для українців створять мільйон нових робочих місць, – Зеленський

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      Зеленський анонсував мільйон нових робочих місць / GettyImages

      У своєму традиційному зверненні до українців президент зачепив болючу тему, яка нині непокоїть багатьох українців – безробіття. Оскільки багато хто через карантин може втратити роботу, а дехто не зможе повернутися на заробітки за кордон.

      Влада знає про усі ці проблеми та не допустить, аби українці сиділи без робити. Принаймні, так сказав Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

      Детальніше Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне

      Так, він намагатиметься зробити так, аби втримати людей на батьківщині. Зокрема пропонує уряду розробити окремий механізм, який створить мільйон додаткових робочих місць. 

      У цьому знаковим є продовження програми "Велике будівництво" – тисячі кілометрів нових доріг і інфраструктурні об'єкти, які дадуть імпульс і створять нові робочі місця,
      – конкретизував Зеленський.

      Зеленський висловив надію, що ті, хто залишилися тут і ті, хто повернулися, надалі будуватимуть Україну разом.

      Дивіться відео звернення Зеленського

      Чи відчули українці кризу
      Чи відчули українці фінансові зміни через карантин / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Новини політики Будівництво Ринок праці Безробіття Офіс Президента
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