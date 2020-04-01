Для українців створять мільйон нових робочих місць, – Зеленський

У своєму традиційному зверненні до українців президент зачепив болючу тему, яка нині непокоїть багатьох українців – безробіття. Оскільки багато хто через карантин може втратити роботу, а дехто не зможе повернутися на заробітки за кордон.

Влада знає про усі ці проблеми та не допустить, аби українці сиділи без робити. Принаймні, так сказав Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Детальніше Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне

Так, він намагатиметься зробити так, аби втримати людей на батьківщині. Зокрема пропонує уряду розробити окремий механізм, який створить мільйон додаткових робочих місць.

У цьому знаковим є продовження програми "Велике будівництво" – тисячі кілометрів нових доріг і інфраструктурні об'єкти, які дадуть імпульс і створять нові робочі місця,

– конкретизував Зеленський.

Зеленський висловив надію, що ті, хто залишилися тут і ті, хто повернулися, надалі будуватимуть Україну разом.

Дивіться відео звернення Зеленського



Чи відчули українці фінансові зміни через карантин / Інфографіка 24 каналу