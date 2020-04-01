Для українців створять мільйон нових робочих місць, – Зеленський
У своєму традиційному зверненні до українців президент зачепив болючу тему, яка нині непокоїть багатьох українців – безробіття. Оскільки багато хто через карантин може втратити роботу, а дехто не зможе повернутися на заробітки за кордон.
Влада знає про усі ці проблеми та не допустить, аби українці сиділи без робити. Принаймні, так сказав Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Детальніше Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне
Так, він намагатиметься зробити так, аби втримати людей на батьківщині. Зокрема пропонує уряду розробити окремий механізм, який створить мільйон додаткових робочих місць.
У цьому знаковим є продовження програми "Велике будівництво" – тисячі кілометрів нових доріг і інфраструктурні об'єкти, які дадуть імпульс і створять нові робочі місця,
– конкретизував Зеленський.
Зеленський висловив надію, що ті, хто залишилися тут і ті, хто повернулися, надалі будуватимуть Україну разом.
Дивіться відео звернення Зеленського
Чи відчули українці фінансові зміни через карантин / Інфографіка 24 каналу
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