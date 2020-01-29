Для Запада Россия уже не является источником главной угрозы, – Казарин

Все разговоры о внешней угрозе производит сама Москва. Поскольку тот самый коллективный "Запад", которым Кремль пугает своих избирателей, меньше всего хочет распада страны.

Такое мнение в своем видеоблоге "Грани правды" озвучил журналист Павел Казарин. По его словам, даже под конец "холодной войны", когда крах Советского Союза означал безоговорочную победу цивилизованного мира, американское руководство было готово уговаривать Украину не оставлять имперских объятий.

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"Идея бесхозной ядерного оружия пугала больше, чем могла соблазнить идея окончательного разгрома соперника. А с тех пор утекло немало воды", – отметил Казарин.

В глазах того же "Запада" Россия уже не альтернативный центр и не источник главной угрозы. Это всего-навсего периферийная великая держава, которая хоть и не вплетена в западную цивилизацию политически – но вполне в нее вмонтирована экономически. Подобно Турции. Или Саудовской Аравии,

– рассказал журналист.

Он сказал, что отныне для большинства европейских политиков Россия идет через запятую с несколькими десятками стран, во главе которых стоят нравственно чужие режимы, но с которымы при этом можно договариваться. Она уже не "прямая и очевидная угроза", а, скорее, нечто вроде беспокойного соседа на лестничной площадке.

Смотрите полный видеоблог "Грани правды":