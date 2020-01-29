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      Станет ли Путин "верховным правителем": объяснение Пескова

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      Путин может стать "верховным правителем" России / 24 канал

      В России предложили переименовать должность президента в "верховного правителя". Однако пока это лишь одно из предложений изменений в Конституцию РФ.

      А у самого Владимира Путина нет никакой позиции по этой идеи. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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      Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива. В этом и заключается цель дискуссии – собрать мысли,
      – отметил Песков.

      По его словам, пока неизвестно, станет ли Владимир Путин "верховным правителем" России. Ведь впереди обсуждения идей и предложений по изменению конституции.

      Изменения в конституцию России предлагает Путин

      • Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;
      • По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;
      • Перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Государственный совет и позволить ему увольнять судей Верховного и Конституционного судов.
      • Изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд;
      • Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);
      • Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

      Что думают россияне

      • Рабочая группа по подготовке поправок предложила ввести в главный документ России более ста новых пунктов. Одна из поправок касается переименования должности президента РФ в "верховного правителя".
      • Среди других предложений – утверждение православия как основной религии России. А также идея указать в преамбуле конституции, что Россия является "государством-победителем" во Второй мировой войне.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Новости политики Конституция Владимир Путин
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