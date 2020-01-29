Станет ли Путин "верховным правителем": объяснение Пескова

В России предложили переименовать должность президента в "верховного правителя". Однако пока это лишь одно из предложений изменений в Конституцию РФ.

А у самого Владимира Путина нет никакой позиции по этой идеи. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива. В этом и заключается цель дискуссии – собрать мысли,

– отметил Песков.

По его словам, пока неизвестно, станет ли Владимир Путин "верховным правителем" России. Ведь впереди обсуждения идей и предложений по изменению конституции.

Изменения в конституцию России предлагает Путин

Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;

По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

Перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Государственный совет и позволить ему увольнять судей Верховного и Конституционного судов.

Изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд;

Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);

Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

Что думают россияне