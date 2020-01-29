Станет ли Путин "верховным правителем": объяснение Пескова
В России предложили переименовать должность президента в "верховного правителя". Однако пока это лишь одно из предложений изменений в Конституцию РФ.
А у самого Владимира Путина нет никакой позиции по этой идеи. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Читайте также: Россия значительно упростит процедуру получения паспортов для украинцев: что придумала Москва
Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива. В этом и заключается цель дискуссии – собрать мысли,
– отметил Песков.
По его словам, пока неизвестно, станет ли Владимир Путин "верховным правителем" России. Ведь впереди обсуждения идей и предложений по изменению конституции.
Изменения в конституцию России предлагает Путин
- Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;
- По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;
- Перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Государственный совет и позволить ему увольнять судей Верховного и Конституционного судов.
- Изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд;
- Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);
- Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).
Что думают россияне
- Рабочая группа по подготовке поправок предложила ввести в главный документ России более ста новых пунктов. Одна из поправок касается переименования должности президента РФ в "верховного правителя".
- Среди других предложений – утверждение православия как основной религии России. А также идея указать в преамбуле конституции, что Россия является "государством-победителем" во Второй мировой войне.