Россия хочет закрепить в конституции статус "державы-победительницы" во Второй мировой войне

В российскую Конституцию предложили внести более ста новых пунктов. Среди большого количества поправок есть и откровенно провокационные. Например, закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне. Собственно, эта поправка является принципиально ошибочной, ведь РФ тогда входила в состав СССР, а не была самостоятельной воюющей державой.

Таким образом, в глазах россиян хотят нивелировать участие в войне других бывших советских республик и всех стран, которые понесли потери в борьбе с нацистской Германией. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

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Что известно об изменениях в Конституции России

В рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию вошли 75 человек. Среди них – автор законов о наказании за оскорбление власти и суверенный интернет сенатор Андрей Клишас, командир боевиков так называемой "ДНР" писатель Захар Прилепин, атаман так называемого "Всеукраинского казацкого общества" Николай Долуда, артисты, режиссеры, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Всего в основной закон России предложили внести более 100 новых пунктов. Среди них есть вполне адекватные, например – уточнить полномочия администрации президента, закрепить ответственность главы государства перед народом.

Также предлагается закрепить за Россией статус "православного государства" (заметим, сейчас в РФ только 41% населения исповедуют православие).

В то же время, курьезно выглядит одна из предложенных поправок, касающихся переименования должности президента РФ в "Верховного правителя". Отметим, что единственным "Верховным правителем" в России был адмирал Колчак. Его должность была признана лидерами Белого движения, но фактической власти он не имел.

К слову, выборы президента России (если конституцию не успеют изменить к тому времени до неузнаваемости) должны состояться в 2024 году, а Путин уже не может принимать в них участие в качестве кандидата. Вероятно, этим вызваны последние политические изменения в России: смена правительства и заявления о намерении изменить конституцию.

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