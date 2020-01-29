Путин может потерять пост президента, ему предлагают другую должность

В России активно идет процесс формирования изменений в Конституцию. Над этим работает специальная рабочая группа, которая собирает предложения и формулирует поправки в основной закон РФ. Среди таких предложений – переименовать должность президента в "Верховного правителя".

О результатах работы рабочей группы по изменениям в конституцию Российской Федерации 28 января рассказало издание " Коммерсантъ ". Интересно, что заседания самой группы в основном закрыты для журналистов.

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Всего в основной закон России предложили внести более 100 новых пунктов. Среди них есть вполне разумные, например – уточнить полномочия администрации президента, закрепить ответственность главы государства перед народом.

Но есть и немало крайне необычных (хотя – это же Россия):

Закрепить русское православие как основную религию в стране (заметим, сейчас в РФ только 41% населения исповедуют православие).

Прописать в преамбуле конституции статус России как "державы-победительницы" во Второй мировой войне (очень озабочены этим сейчас в РФ, ибо мир активно говорит о СССР как одном из зачинщиков той войны).

А из самого интересного – вот такое: член рабочей группы, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал " Российской газете ", что есть предложение переименовать должность президента на "Верховный правитель".

Справедливости ради стоит заметить, что пока не известно, примут ли эту поправку в перечень основных. Но Владимиру Путину в любом случае будет приятно.

Заметим, что выборы президента России (если конституцию не успеют изменить до того времени до неузнаваемости) должны состояться в 2024 году, а Путин уже не может принимать в них участие в качестве кандидата. Вероятно, именно этим вызваны последние политические изменения в России: смена правительства и заявления о намерении изменить конституцию.