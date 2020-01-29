06:20
29 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Теория Жириновского про коронавирус. Россиян отговаривают от доллара
      Вєсті Кремля
      21:45, 28 января
      Вести.UA: безработный Ляшко и бешеные заработки. Дорогущая покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:23, 28 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Курьезные новости
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Путин может потерять пост президента, ему предлагают другую должность

      17 Читати новину українською
      Путина запланировали короновать? / "РИА Новости"

      В России активно идет процесс формирования изменений в Конституцию. Над этим работает специальная рабочая группа, которая собирает предложения и формулирует поправки в основной закон РФ. Среди таких предложений – переименовать должность президента в "Верховного правителя".

      О результатах работы рабочей группы по изменениям в конституцию Российской Федерации 28 января рассказало издание "Коммерсантъ". Интересно, что заседания самой группы в основном закрыты для журналистов. 

      Это интересно: Возможное увольнение помощника Путина Суркова – причины и последствия

      Всего в основной закон России предложили внести более 100 новых пунктов. Среди них есть вполне разумные, например – уточнить полномочия администрации президента, закрепить ответственность главы государства перед народом. 

      Но есть и немало крайне необычных (хотя – это же Россия):

      • Закрепить русское православие как основную религию в стране (заметим, сейчас в РФ только 41% населения исповедуют православие). 
      • Прописать в преамбуле конституции статус России как "державы-победительницы" во Второй мировой войне (очень озабочены этим сейчас в РФ, ибо мир активно говорит о СССР как одном из зачинщиков той войны). 

      А из самого интересного – вот такое: член рабочей группы, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал "Российской газете", что есть предложение переименовать должность президента на "Верховный правитель". 

      Справедливости ради стоит заметить, что пока не известно, примут ли эту поправку в перечень основных. Но Владимиру Путину в любом случае будет приятно. 

      • Заметим, что выборы президента России (если конституцию не успеют изменить до того времени до неузнаваемости) должны состояться в 2024 году, а Путин уже не может принимать в них участие в качестве кандидата. Вероятно, именно этим вызваны последние политические изменения в России: смена правительства и заявления о намерении изменить конституцию. 

      Еще интересное: Работа кипит: как российский депутат Слуцкий заснул в ПАСЕ – видео

      Соблазнительная Деми Роуз засветила грудь в ярком бикини: горячие фото
      28 января
      294
      Автор: Северин Трач
      Теги: Владимир Путин Новости России Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      28 января , 22:30 Зв'язок Парнаса з Аваковим та Насіровим: нові докази в справі про імпічмент Трампа
      Сергій Лещенко 165
      28 января , 22:00 Главные новости 28 января: санкции ЕС против России и новые цены на газ
      Анастасія Зазуляк 468
      28 января , 21:06 Кто из украинских политиков чаще всего врет и манипулирует: инфографика
      Василь Денисюк 2225
      28 января , 19:00 Книги о Второй мировой и Холокосте, которые вы должны прочитать
      Зоя Казанжи 130
      28 января , 18:40 Третья мировая или новая страшилка: эксперт взвесил риски применения ядерного оружия
      Анатолій Максимов 2594
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук