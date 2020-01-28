Возможное увольнение помощника Путина Суркова: причины и последствия

Помощник Путина Сурков блокировал любые движения в переговорном процессе относительно Донбасса. Предполагаемая его замена заместителем главы администрации президента России Козаком может добавить динамику переговорам. Главное, не попасть на его крючки.

Такое мнение 24 каналу высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Сурков любых противник компромиссов. Сторонник не столько замораживания конфликта на Донбассе, сколько его сохранения. Выступал за то, чтобы Украина предоставила широкую автономию оккупационным формированиям на Донбассе под российским протекторатом. Возможно, приход Козака придаст положительную динамику переговорам относительно урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе,

– рассказывает Владимир Фесенко.

Как отмечает политолог, в 2019 году результативно работала переговорная связь между помощником Зеленского Андреем Ермаком и Козаком. Удалось дважды договориться об обмене пленными и политическими заложниками.

Справка. 25 января политолог, приближенный к Владиславу Суркову сообщил, что последний оставил госслужбу Российский куратор боевиков на Донбассе Сурков ушел с госслужбы, – политолог "в связи с изменением курса в украинском направлении". Согласно информации СМИ, в "украинском направлении" Суркова может заменить Дмитрий Козак. Он ранее уже занимался украинским вопросом. В частности, в прошлом году вместе с помощником Президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком они готовили обмен пленными.

"Но любые компромиссы могут быть с разрешения Путина. Такой уверенности нет. Если он не пойдет на компромиссы в вопросе о передаче нам контроля над границей, по политической части минских соглашений, то серьезных изменений не произойдет. Только частные договоренности о разведении войск, обмене пленными. Возможно, удастся выйти на снижение военной активности на Донбассе. Пока этого не произошло. А все ключевые проблемы остаются нерешенными", – отмечает эксперт.

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Фесенко подчеркивает: Россия не собирается просто так нам возвращать оккупированные территории. Козак известный своим планом относительно Молдовы и Приднестровья. Сыграл большую роль в выстраивании коалиции, которая обеспечила трансформацию власти в Молдове. В результате усилились позиции пророссийского президента Додона и ослабленные проевропейские силы.

Формальная конструктивность Козака может создать для нас проблемы. Важно, не попасться на его крючки. Он может предложить свой вариант. Надо смотреть, насколько это приемлемо для Украины,

– отмечает Фесенко.

Что известно о Владиславе Суркове?Владислав Сурков занимался украинским вопросом еще с выборов 2004 года. С 2013 года он отвечал за отношения Российской Федирации с Украиной. Российского политика называют идеологом проекта "Новороссия", который включал в себя аннексию юго-восточных регионов Украины и Крыма. Офицер спецназа ГРУ Генштаба РФ Игорь Гиркин-Стрелков в 2014 году признавал, что за действиями боевиков и приезжих россиян на Донбассе стоит Владислав Сурков.