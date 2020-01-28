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      Можливе звільнення помічника Путіна Суркова: причини і наслідки

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      Сурков іде від Путіна через незгоду щодо політики відносно України? / gettyimages.com

      Помічник Путіна Сурков блокував будь-які рухи в переговорному процесі по Донбасу. Ймовірна його заміна заступником глави адміністрації президента Росії Козаком може додати динаміки переговорам. Головне, не потрапити на його гачки.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      Сурков будь-яких противник компромісів. Прихильник не стільки заморожування конфлікту на Донбасі, скільки його збереження. Виступав за те, щоб Україна надала широку автономію окупаційним формуванням на Донбасі під російським протекторатом. Можливо, прихід Козака додасть позитивну динаміку переговорам по врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі,
      – розповідає Володимир Фесенко.

      Як зауважує політолог, у 2019 році результативно працювала переговорна зв'язка між помічником Зеленського Андрієм Єрмаком і Козаком. Вдалося двічі домовитися про обмін полоненими і політичними заручниками.

      Довідка. 25 січня політолог, наближений до Владислава Суркова, повідомив, що останній залишив держслужбу "в зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі". За інформацією ЗМІ, на "українському напрямку" Суркова може замінити Дмитро Козак. Він раніше вже займався українським питанням. Зокрема, торік разом з помічником Президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком вони готували обмін полоненими.

      "Але будь-які компроміси можуть бути з дозволу Путіна. Такої впевненості немає. Якщо він не піде на компроміси в питанні про передачу нам контролю над кордоном, по політичній частині мінських угод, то серйозних змін не відбудеться. Лише приватні домовленості про розведення військ, обмін полоненими. Можливо, вдасться вийти на зниження військової активності на Донбасі. Поки цього не сталося. А всі ключові проблеми залишаються не вирішеними", – наголошує експерт.

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      Фесенко підкреслює: Росія не збирається просто так нам повертати окуповані території. Козак відомий своїм планом по Молдові і Придністров'ю. Відіграв неабияку роль у вибудовуванні коаліції, яка забезпечила трансформацію влади в Молдові. В результаті посилилися позиції проросійського президента Додона і ослабли проєвропейські сили.

      Формальна конструктивність Козака може створити для нас проблеми. Важливо, не потрапити на його гачки. Він може запропонувати свій варіант. Треба дивитися, наскільки це прийнятно для України,
      – зазначає Фесенко.

      Що відомо про Владислава Суркова? Владислав Сурков займався українським питання ще з виборів 2004 року. З 2013 року він відповідав за відносини Російської Федирації з Україною. Російського політика називають ідеологом проекту "Новоросія", який включав в себе анексію південно-східних регіонів України і Криму. Офіцер спецназу ГРУ Генштабу РФ Ігор Гіркін Стрєлков у 2014 році визнавав, що за діями бойовиків і приїжджих росіян на Донбасі стоїть Владислав Сурков.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Володимир Путін
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