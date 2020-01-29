06:33
29 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Теорія Жириновського про коронавірус. Росіян відмовляють від долара
      Вєсті Кремля
      21:41, 28 січня
      Вєсті.UA: Безробітній Ляшко і шалені заробітки. Дорогезна покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:20, 28 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Курйозні новини
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Путін може втратити пост президента, йому пропонують іншу посаду

      231 Читать новость на русском
      Путина запланували коронувати? / "РИА Новости"

      У Росії активно триває процес формування змін до конституції. Над цим працює спеціальна робоча група, яка збирає пропозиції та формулює поправки до основного закону РФ. Серед таких пропозицій – перейменувати посаду президента на "Верховного правителя".

      Про результати роботи робочої групи зі змін до конституції Російської Федерації 28 січня розповіло видання "Коммерсантъ". Цікаво, що засідання самої групи здебільшого закриті для журналістів. 

      Це цікаво: Можливе звільнення помічника Путіна Суркова – причини й наслідки

      Загалом до основного закону Росії запропонували внести понад 100 нових пунктів. Серед них є цілком розумні, наприклад – уточнити повноваження адміністрації президента, закріпити відповідальність глави держави перед народом. 

      Але є й чимало вкрай незвичних (хоча – це ж Росія):

      • Закріпити російське православ'я як основну релігію в країні (зауважимо, зараз у РФ лише 41% населення сповідують православ'я). 
      • Прописати в преамбулі конституції статус Росії як "держави-переможниці" у Другій світовій війні (дуже переймаються цим зараз у РФ, бо світ активно говорить про СРСР як одного із заводія тієї війни). 

      А з найцікавішого – ось таке: член робочої групи, голова комітету Держдуми з державного будівництва і законодавства Павло Крашенінніков розповів "Российской газете", що є пропозиція перейменувати посаду президента на "Верховний правитель". 

      Справедливості заради варто зауважити, що наразі не відомо, чи цю поправку ухвалять внести до переліку основних. Але Володимиру Путіну у будь-якому випадку буде приємно. 

      • Зауважимо, що вибори президента Росії (якщо конституцію не встигнуть змінити до часу до невпізнаваності) мають відбутися у 2024 році, а Путін вже не може брати в них участь як кандидат. Ймовірно, цим викликані останні політичні зміни в Росії: зміна уряду та заяви про намір змінити конституцію. 

      Ще цікавинка: Робота кипить: як російський депутат Слуцький заснув у ПАРЄ – відео

      Brexit і бізвіз між Україною та Великою Британією: що зміниться з 1 лютого
      сьогодні
      647
      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новини Росії Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      28 січня , 22:30 Зв'язок Парнаса з Аваковим та Насіровим: нові докази в справі про імпічмент Трампа
      Сергій Лещенко 790
      28 січня , 22:00 Головні новини 28 січня: санкції ЄС проти Росії та нові ціни на газ
      Анастасія Зазуляк 1643
      28 січня , 08:32 Профілактика грипу та ГРВІ у вагітних
      1044
      22 січня , 10:12 Український десант на Всесвітній серії покеру
      449
      28 січня , 21:13 Хто з українських політиків найчастіше бреше і маніпулює: інфографіка
      Василь Денисюк 9453
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук