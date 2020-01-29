Путін може втратити пост президента, йому пропонують іншу посаду

У Росії активно триває процес формування змін до конституції. Над цим працює спеціальна робоча група, яка збирає пропозиції та формулює поправки до основного закону РФ. Серед таких пропозицій – перейменувати посаду президента на "Верховного правителя".

Про результати роботи робочої групи зі змін до конституції Російської Федерації 28 січня розповіло видання "Коммерсантъ". Цікаво, що засідання самої групи здебільшого закриті для журналістів.

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Загалом до основного закону Росії запропонували внести понад 100 нових пунктів. Серед них є цілком розумні, наприклад – уточнити повноваження адміністрації президента, закріпити відповідальність глави держави перед народом.

Але є й чимало вкрай незвичних (хоча – це ж Росія):

Закріпити російське православ'я як основну релігію в країні (зауважимо, зараз у РФ лише 41% населення сповідують православ'я).

Прописати в преамбулі конституції статус Росії як "держави-переможниці" у Другій світовій війні (дуже переймаються цим зараз у РФ, бо світ активно говорить про СРСР як одного із заводія тієї війни).

А з найцікавішого – ось таке: член робочої групи, голова комітету Держдуми з державного будівництва і законодавства Павло Крашенінніков розповів "Российской газете", що є пропозиція перейменувати посаду президента на "Верховний правитель".

Справедливості заради варто зауважити, що наразі не відомо, чи цю поправку ухвалять внести до переліку основних. Але Володимиру Путіну у будь-якому випадку буде приємно.

Зауважимо, що вибори президента Росії (якщо конституцію не встигнуть змінити до часу до невпізнаваності) мають відбутися у 2024 році, а Путін вже не може брати в них участь як кандидат. Ймовірно, цим викликані останні політичні зміни в Росії: зміна уряду та заяви про намір змінити конституцію.

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