Росія хоче закріпити у конституції статус "держави-переможниці" у Другій світовій війні

До російської Конституції запропонували внести понад сто нових пунктів. Серед великої кількості поправок є й відверто провокаційні. Наприклад, закріплення за Росією статусу "держави-переможниці" у Другій світовій війні. Власне, ця поправка є принципово хибною, адже РФ тоді входила до складу СРСР, а не була самостійною воюючою державою.

Таким чином, в очах росіян хочуть нівелювати участь у війні інших колишніх радянських республік та усіх країн, які зазнали втрат у боротьбі з нацистською Німеччиною. Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ".

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Що відомо про зміни до Конституції Росії

У робочу групу з підготовки поправок до Конституції увійшли 75 осіб. Серед них – автор законів про покарання за образу влади і суверенний інтернет сенатор Андрій Клішас, командир бойовиків так званої "ДНР" письменник Захар Прілєпін, отаман так званого "Всеукраїнського козацького товариства" Микола Долуда, артисти, режисери, депутати Держдуми і члени Ради Федерації.

Загалом до основного закону Росії запропонували внести понад 100 нових пунктів. Серед них є цілком адекватні, наприклад – уточнити повноваження адміністрації президента, закріпити відповідальність глави держави перед народом.

Також запропоновано закріпити за Росією статус "православної держави" (зауважимо, зараз у РФ лише 41% населення сповідують православ'я).

Водночас, найкурйознішою виглядає одна із запропонованих поправок, що стосується перейменування посади президента РФ у "Верховного правителя". Відзначимо, що єдиним "Верховним правителем" у Росії був адмірал Колчак. Його посада була визнана лідерами Білого руху, але фактичної влади він не мав.

До слова, вибори президента Росії (якщо конституцію не встигнуть змінити до часу до невпізнаваності) мають відбутися у 2024 році, а Путін вже не може брати в них участь як кандидат. Ймовірно, цим викликані останні політичні зміни в Росії: зміна уряду та заяви про намір змінити конституцію.

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