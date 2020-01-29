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      Чи стане Путін "верховним правителем": пояснення Пєскова

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      Путін може стати "верховним правителем" Росії / 24 канал

      У Росії запропонували перейменувати посаду президента на "верховного правителя". Однак наразі це лише одна з пропозицій щодо змін до конституції РФ.

      А в самого Володимира Путіна немає ніякої позиції щодо цієї ідеї. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

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      Поки це все йде в режимі дискусії, це нова ініціатива. У цьому й полягає мета дискусії – зібрати думки,
      – зазначив Пєсков.

      За його словами, наразі невідомо, чи стане Володимир Путін "верховним правителем" Росії. Адже попереду обговорення ідей та пропозицій щодо зміни конституції.

      Які зміни в конституцію Росії пропонує Путін 

      • Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
      • По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;
      • Перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів.
      • Змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента понад 2 терміни поспіль;
      • Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);
      • Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

      Що думають росіяни

      • Робоча група з підготовки поправок запропонувала ввести в головний документ Росії понад сто нових пунктів. Одна з поправок стосується перейменування посади президента РФ в "верховного правителя".
      • Серед інших пропозицій – затвердження православ'я як основної релігії Росії. А також ідея вказати в преамбулі конституції, що Росія є "державою-переможницею" у Другій світовій війні.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Конституція
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