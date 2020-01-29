Чи стане Путін "верховним правителем": пояснення Пєскова
У Росії запропонували перейменувати посаду президента на "верховного правителя". Однак наразі це лише одна з пропозицій щодо змін до конституції РФ.
А в самого Володимира Путіна немає ніякої позиції щодо цієї ідеї. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пише ТАСС.
Читайте також: Росія значно спростить процедуру отримання паспортів для українців: що вигадала Москва
Поки це все йде в режимі дискусії, це нова ініціатива. У цьому й полягає мета дискусії – зібрати думки,
– зазначив Пєсков.
За його словами, наразі невідомо, чи стане Володимир Путін "верховним правителем" Росії. Адже попереду обговорення ідей та пропозицій щодо зміни конституції.
Які зміни в конституцію Росії пропонує Путін
- Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
- По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;
- Перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів.
- Змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента понад 2 терміни поспіль;
- Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);
- Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).
Що думають росіяни
- Робоча група з підготовки поправок запропонувала ввести в головний документ Росії понад сто нових пунктів. Одна з поправок стосується перейменування посади президента РФ в "верховного правителя".
- Серед інших пропозицій – затвердження православ'я як основної релігії Росії. А також ідея вказати в преамбулі конституції, що Росія є "державою-переможницею" у Другій світовій війні.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі