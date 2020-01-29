Чи стане Путін "верховним правителем": пояснення Пєскова

У Росії запропонували перейменувати посаду президента на "верховного правителя". Однак наразі це лише одна з пропозицій щодо змін до конституції РФ.

А в самого Володимира Путіна немає ніякої позиції щодо цієї ідеї. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

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Поки це все йде в режимі дискусії, це нова ініціатива. У цьому й полягає мета дискусії – зібрати думки,

– зазначив Пєсков.

За його словами, наразі невідомо, чи стане Володимир Путін "верховним правителем" Росії. Адже попереду обговорення ідей та пропозицій щодо зміни конституції.

Які зміни в конституцію Росії пропонує Путін

Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;

По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;

Перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів.

Змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента понад 2 терміни поспіль;

Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);

Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

Що думають росіяни