Для Заходу Росія вже не є джерелом головної загрози, – Казарін

Всі розмови про зовнішню загрозу продукує сама Москва. Оскільки той самий колективний "Захід", яким Кремль лякає своїх виборців, найменше хоче розпаду країни.

Таку думку у своєму відеоблозі "Грані правди" озвучив журналіст Павло Казарін. За його словами, Навіть під кінець "холодної війни", коли крах Радянського Союзу означав беззастережну перемогу цивілізованого світу, американське керівництво було готове вмовляти Україну не залишати імперських обіймів.

До слова: Чи стане Путін "верховним правителем": пояснення Пєскова

"Ідея безхазяйної ядерної зброї лякала більше, ніж могла спокусити ідея остаточного розгрому суперника. А відтоді спливло чимало води", – зазначив Казарін.

В очах того самого "Заходу" Росія вже не альтернативний центр і не джерело головної загрози. Це всього-на-всього периферійна велика держава, яка хоч і не вплетена в західну цивілізацію політично — але цілком у неї вмонтована економічно. Подібно до Туреччини. Або Саудівської Аравії,

– розповів журналіст.

Він сказав, що відтепер для більшості європейських політиків Росія йде через кому з кількома десятками країн, на чолі яких стоять етично чужі режими, але з якими при цьому можна домовлятися. Вона вже не "пряма й очевидна загроза", а, швидше, щось на кшталт неспокійного сусіда на сходовому майданчику.

Дивіться повний відеоблог "Грані правди":