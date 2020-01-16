Для Укрзализныци приобрели огромное количество комплектов постельного белья
В 2019 году Укрзализныця приобрела 203 297 комплектов постельного белья в рамках программы совершенствования сервиса. Кроме того, появилось 480 новых комплектов в спальных вагонах.
Почти 7 тысяч комплектов белья приобрели для комнат отдыха, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
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Кроме того, появилось большое количество одеял, матрасов и подушек.
Для удобства пассажиров на новые заменили:
- 46,1 тысяч подушек;
- 61,5 тысяч чехлов на подушки;
- 48 тысяч матрасов;
- 45,5 тысяч чехлов для них;
- 42 тысячи зимних одеял;
- 30 тысяч летних одеял.
Все подушки и одеяла сделаны из современных гипоаллергенных материалов, за которыми легко ухаживать.
Справка. Суточная потребность Укрзализныци в постельном белье – 491 тысяча комплектов, а в пиковые периоды – до 558 тысяч комплектов.
В 2018 году были закуплены 194 тысячи комплектов постельного белья, 7,3 тысяч подушек, почти 4 тысячи матрасов и 7,3 тысяч чехлов к ним, 4 тысячи зимних одеял.
Заметим, что Укрзализныця планирует в 2020 году обеспечить доступ к сети Wi-Fi во всех поездах "Интерсити". Сейчас идет работа в этом направлении. Детали – здесь.
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