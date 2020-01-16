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      Для Укрзализныци приобрели огромное количество комплектов постельного белья

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      Для Укрзализныци приобрели огромное количество комплектов постельного белья / slovoidilo.ua

      В 2019 году Укрзализныця приобрела 203 297 комплектов постельного белья в рамках программы совершенствования сервиса. Кроме того, появилось 480 новых комплектов в спальных вагонах.

      Почти 7 тысяч комплектов белья приобрели для комнат отдыха, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

      Интересно: Очередной скандал в Укрзализныци: пассажиры "Интерсити" могут получить проблемы с питанием

      Кроме того, появилось большое количество одеял, матрасов и подушек.

      Для удобства пассажиров на новые заменили:

      • 46,1 тысяч подушек;
      • 61,5 тысяч чехлов на подушки;
      • 48 тысяч матрасов;
      • 45,5 тысяч чехлов для них;
      • 42 тысячи зимних одеял;
      • 30 тысяч летних одеял.

      Все подушки и одеяла сделаны из современных гипоаллергенных материалов, за которыми легко ухаживать.

      Справка. Суточная потребность Укрзализныци в постельном белье – 491 тысяча комплектов, а в пиковые периоды – до 558 тысяч комплектов.

      В 2018 году были закуплены 194 тысячи комплектов постельного белья, 7,3 тысяч подушек, почти 4 тысячи матрасов и 7,3 тысяч чехлов к ним, 4 тысячи зимних одеял.

      Заметим, что Укрзализныця планирует в 2020 году обеспечить доступ к сети Wi-Fi во всех поездах "Интерсити". Сейчас идет работа в этом направлении. Детали – здесь.

      Обратите внимание: Это какое-то продолжение фильма "Пила": министр инфраструктуры о вагонах Укрзализныци

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Транспорт Укрзализниця
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