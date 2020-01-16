Для Укрзализныци приобрели огромное количество комплектов постельного белья

В 2019 году Укрзализныця приобрела 203 297 комплектов постельного белья в рамках программы совершенствования сервиса. Кроме того, появилось 480 новых комплектов в спальных вагонах.

Почти 7 тысяч комплектов белья приобрели для комнат отдыха, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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Кроме того, появилось большое количество одеял, матрасов и подушек.

Для удобства пассажиров на новые заменили:

46,1 тысяч подушек;

61,5 тысяч чехлов на подушки;

48 тысяч матрасов;

45,5 тысяч чехлов для них;

42 тысячи зимних одеял;

30 тысяч летних одеял.

Все подушки и одеяла сделаны из современных гипоаллергенных материалов, за которыми легко ухаживать.

Справка. Суточная потребность Укрзализныци в постельном белье – 491 тысяча комплектов, а в пиковые периоды – до 558 тысяч комплектов.

В 2018 году были закуплены 194 тысячи комплектов постельного белья, 7,3 тысяч подушек, почти 4 тысячи матрасов и 7,3 тысяч чехлов к ним, 4 тысячи зимних одеял.

Заметим, что Укрзализныця планирует в 2020 году обеспечить доступ к сети Wi-Fi во всех поездах "Интерсити". Сейчас идет работа в этом направлении. Детали – здесь.

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