Это какое-то продолжение фильма "Пила": министр инфраструктуры о вагонах Укрзализныци

Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал вагоны украинских поездов продолжением фильма "Пила". Он также согласился с тезисом о том, что украинские поезда – хорошая локация для голливудских сюжетов.

"Когда мне сбрасывают эти страшные фото (поездов) в соцсети, мне кажется, что это какое-то продолжение фильма "Пила", – сказал Криклий в интервью "РБК-Украина".

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Там можно слэшеры снимать легко, даже не нужно работать над декорациями. Точно надо это менять, для этого необходимые финансовые ресурсы. Но если только государство будет инвестировать, это не совсем справедливо,

– сказал министр.

Заметим, что Укрзализныця планирует сократить 40-50% административного персонала и эти увольнения намерена начать уже в 2020 году. Компания будет избавляться исключительно от непрофильных активов.

Кроме того, еще в сентябре Криклий анонсировал, что правительство планирует разделить Укрзализныцю на три компании. Они отдельно будут заниматься доступом к инфраструктуре, пассажирскими перевозками и грузовыми перевозки.