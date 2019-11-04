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      Это какое-то продолжение фильма "Пила": министр инфраструктуры о вагонах Укрзализныци

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      Поезда Укрзализныци
      Поезда Укрзализныци / Коллаж 24 канала

      Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал вагоны украинских поездов продолжением фильма "Пила". Он также согласился с тезисом о том, что украинские поезда – хорошая локация для голливудских сюжетов.

      "Когда мне сбрасывают эти страшные фото (поездов) в соцсети, мне кажется, что это какое-то продолжение фильма "Пила", – сказал Криклий в интервью "РБК-Украина".

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      Там можно слэшеры снимать легко, даже не нужно работать над декорациями. Точно надо это менять, для этого необходимые финансовые ресурсы. Но если только государство будет инвестировать, это не совсем справедливо,
      – сказал министр.

      Заметим, что Укрзализныця планирует сократить 40-50% административного персонала и эти увольнения намерена начать уже в 2020 году. Компания будет избавляться исключительно от непрофильных активов.

      Кроме того, еще в сентябре Криклий анонсировал, что правительство планирует разделить Укрзализныцю на три компании. Они отдельно будут заниматься доступом к инфраструктуре, пассажирскими перевозками и грузовыми перевозки.

      найприбутковіші державні компанії України Укрзалізниця

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Транспорт Железная дорога Укрзализниця
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