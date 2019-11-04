Це якесь продовження фільму "Пила": міністр інфраструктури про вагони Укрзалізниці

Міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав вагони українських поїздів продовженням фільму "Пила". Він також погодився з тезою про те, що українські потяги – гарна локація для голлівудських сюжетів.

"Коли мені скидають ці страшні фото (потягів) у соцмережі, мені здається, що це якесь продовження фільму "Пила", – сказав Криклій в інтервю "РБК-Україна".

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Там можна слешери знімати легко, навіть не потрібно працювати над декораціями. Точно треба це міняти, для цього необхідні фінансові ресурси. Але якщо тільки держава інвестуватиме, це не зовсім справедливо,

– сказав міністр.

Зауважимо, що Укрзалізниця планує скоротити 40-50% адміністративного персоналу і ці звільнення має намір розпочати вже в 2020 році. Компанія позбуватимуться виключно непрофільних активів.

Окрім того, ще у вересні Криклій анонсував, що уряд планує розділити Укрзалізницю на три компанії. Вони окремо займатимуться доступом до інфраструктури, пасажирськими перевезеннями та вантажними перевезення.