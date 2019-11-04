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      У вагоні Укрзалізниці виріс гриб: фотодоказ

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      У вагоні "Укрзалізниці" виріс справжній гриб
      У вагоні "Укрзалізниці" виріс справжній гриб / facebook.com

      У вагоні "Укрзалізниці" виріс невідомий гриб. Відповідне фото опублікували користувачі у соціальній мережі.

      Єгор Клецов написав у фейсбуці, що невідомий гриб знайдено у поїзді Запоріжжя – Бердянськ.

      До теми: Що заважає "Укрзалізниці" продавати пасажирам комфорт, а не муки?

      Користувач підписав фото так: "XXI століття. Укрзалізниця. Поїзд Запоріжжя – Бердянськ". На фото зображені гриби, які ростуть з внутрішньої обшивки вагону.

      укрзалізниця гриби
      У вагоні "Укрзалізниці" виросли гриби / Фото з фейсбуку Єгора Клецова

      Користувачі активно відреагували на пост Клецова. "Щоб подорож була незабутньою", "Та це ж вішалка!", "Свіжа закуска", – зазначили у коментарях.

      Коментатори гадають, чи придатні гриби до споживання, та чи не бере "Укрзалізниця" за них платню. Дехто серйозно обурюється станом вагонів і зневагою перевізника до пасажирів.

      Зауважимо, що гриби можуть вирости через надмірну вологість, невідповідну температуру у приміщенні та відсутність догляду.

      Раніше "Укрзалізниця" опублікувала низку цікавих фото модернізованого плацкартного вагону. Їх варто переглянути хоча б для того, аби зрозуміти, звіт це чи самоіронія. Детальніше – тут.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Укрзалізниця Транспорт Курйозні новини
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