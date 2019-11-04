В вагоне Укрзализныци вырос гриб: фотодоказательство

В вагоне "Укрзализныци" вырос неизвестный гриб. Соответствующее фото опубликовали пользователи в социальной сети.

Егор Клецов написал в фейсбуке, что неизвестный гриб найден в поезде Запорожье – Бердянск.

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Пользователь подписал фото так: "XXI век. Укрзализныця. Поезд Запорожье – Бердянск". На фото изображены грибы, которые растут с внутренней обшивки вагона.



В вагоне "Укрзализныци" выросли грибы / Фото с фейсбука Егора Клецова

Пользователи активно отреагировали на пост Клецова. "Чтобы путешествие было незабываемым", "Да это же вешалка!", "Свежая закуска", – отметили в комментариях.

Комментаторы гадают, пригодны ли грибы к потреблению, и не берет ли "Укрзализныця" за них плату. Некоторые серьезно возмущаются состоянием вагонов и пренебрежением перевозчика к пассажирам.

Отметим, что грибы могут вырасти из-за чрезмерной влажности, несоответствующей температуры в помещении и отсутствия ухода.

Ранее "Укрзализныця" опубликовала ряд интересных фото модернизированного плацкартного вагона. Их следует пересмотреть хотя бы для того, чтобы понять, отчет это или самоирония. Подробнее – здесь.