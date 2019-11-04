12:04
4 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      В вагоне Укрзализныци вырос гриб: фотодоказательство

      261 Читати новину українською
      В вагоне "Укрзализныци" вырос настоящий гриб
      В вагоне "Укрзализныци" вырос настоящий гриб / facebook.com

      В вагоне "Укрзализныци" вырос неизвестный гриб. Соответствующее фото опубликовали пользователи в социальной сети.

      Егор Клецов написал в фейсбуке, что неизвестный гриб найден в поезде Запорожье – Бердянск.

      К теме: Що заважає "Укрзалізниці" продавати пасажирам комфорт, а не муки?

      Пользователь подписал фото так: "XXI век. Укрзализныця. Поезд Запорожье – Бердянск". На фото изображены грибы, которые растут с внутренней обшивки вагона.

      укрзалізниця гриби
      В вагоне "Укрзализныци" выросли грибы / Фото с фейсбука Егора Клецова

      Пользователи активно отреагировали на пост Клецова. "Чтобы путешествие было незабываемым", "Да это же вешалка!", "Свежая закуска", – отметили в комментариях.

      Комментаторы гадают, пригодны ли грибы к потреблению, и не берет ли "Укрзализныця" за них плату. Некоторые серьезно возмущаются состоянием вагонов и пренебрежением перевозчика к пассажирам.

      Отметим, что грибы могут вырасти из-за чрезмерной влажности, несоответствующей температуры в помещении и отсутствия ухода.

      Ранее "Укрзализныця" опубликовала ряд интересных фото модернизированного плацкартного вагона. Их следует пересмотреть хотя бы для того, чтобы понять, отчет это или самоирония. Подробнее – здесь.

      blog_ava
      В "Нафтогазе" рассказали, что будет с украинской ГТС после запуска "Северного потока-2"
      сегодня
      2532
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Транспорт Укрзализниця Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Украине прогнозируют землетрясение: как действовать и что делать
      сегодня , 09:39 В Украине прогнозируют землетрясение: как действовать и что делать
      Анастасія Кушпіт 2386
      Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап
      сегодня , 01:00 Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап
      Дмитро Гнап 994
      Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      3 ноября , 22:00 Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      Блоги тижня 1258
      Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      3 ноября , 21:20 Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      Михайло Макарук 787
      Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      3 ноября , 20:30 Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      Анна Калюжна 337
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук