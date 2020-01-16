Укрзалізниця замінила величезну кількість комплектів постільної білизни
У 2019 році Укрзалізниця придбала 203 297 комплектів постільної білизни у рамках програми удосконалення сервісу. Окрім того, з’явилося 480 нових комплектів у спальних вагонах.
Майже 7 тисяч комплектів білизни придбали для кімнат відпочинку, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Цікаво: Черговий скандал на Укрзалізниці: пасажири "Інтерсіті" можуть отримати проблеми з харчуванням
Окрім того, з’явилася велика кількість ковдр, матраців та подушок.
Для зручності пасажирів на нові замінили:
- 46,1 тисяч подушок;
- 61,5 тисяч чохлів на подушки;
- 48 тисяч матраців;
- 45,5 тисяч чохлів для них;
- 42 тисячі зимових ковдр;
- 30 тисяч літніх ковдр.
Усі подушки та ковдри зроблені із сучасних гіпоалергенних матеріалів, за якими легко доглядати.
Довідка. Добова потреба Укрзалізниці у постільній білизні – 491 тисяча комплектів, а у пікові періоди – до 558 тисяч комплектів.
У 2018 році було закуплено 194 тисяч комплектів постільної білизни, 7,3 тисяч подушок, майже 4 тисячі матраців та 7,3 тисяч чохлів до них, 4 тисяч зимових ковдр.
Зауважимо, що Укрзалізниця планує у 2020 році забезпечити доступ до мережі Wi-Fi у всіх поїздах "Інтерсіті". Зараз триває робота в цьому напрямку. Деталі – тут.
Зверніть увагу: Це якесь продовження фільму "Пила": міністр інфраструктури про вагони Укрзалізниці