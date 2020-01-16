Укрзалізниця замінила величезну кількість комплектів постільної білизни

У 2019 році Укрзалізниця придбала 203 297 комплектів постільної білизни у рамках програми удосконалення сервісу. Окрім того, з’явилося 480 нових комплектів у спальних вагонах.

Майже 7 тисяч комплектів білизни придбали для кімнат відпочинку, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Окрім того, з’явилася велика кількість ковдр, матраців та подушок.

Для зручності пасажирів на нові замінили:

46,1 тисяч подушок;

61,5 тисяч чохлів на подушки;

48 тисяч матраців;

45,5 тисяч чохлів для них;

42 тисячі зимових ковдр;

30 тисяч літніх ковдр.

Усі подушки та ковдри зроблені із сучасних гіпоалергенних матеріалів, за якими легко доглядати.

Довідка. Добова потреба Укрзалізниці у постільній білизні – 491 тисяча комплектів, а у пікові періоди – до 558 тисяч комплектів.

У 2018 році було закуплено 194 тисяч комплектів постільної білизни, 7,3 тисяч подушок, майже 4 тисячі матраців та 7,3 тисяч чохлів до них, 4 тисяч зимових ковдр.

Зауважимо, що Укрзалізниця планує у 2020 році забезпечити доступ до мережі Wi-Fi у всіх поїздах "Інтерсіті". Зараз триває робота в цьому напрямку. Деталі – тут.

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