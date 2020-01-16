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      Укрзалізниця замінила величезну кількість комплектів постільної білизни

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      Для Укрзалізниці придбали величезну кількість комплектів постільної білизни / slovoidilo.ua

      У 2019 році Укрзалізниця придбала 203 297 комплектів постільної білизни у рамках програми удосконалення сервісу. Окрім того, з’явилося 480 нових комплектів у спальних вагонах.

      Майже 7 тисяч комплектів білизни придбали для кімнат відпочинку, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

      Цікаво: Черговий скандал на Укрзалізниці: пасажири "Інтерсіті" можуть отримати проблеми з харчуванням

      Окрім того, з’явилася велика кількість ковдр, матраців та подушок.

      Для зручності пасажирів на нові замінили:

      • 46,1 тисяч подушок;
      • 61,5 тисяч чохлів на подушки;
      • 48 тисяч матраців;
      • 45,5 тисяч чохлів для них;
      • 42 тисячі зимових ковдр;
      • 30 тисяч літніх ковдр.

      Усі подушки та ковдри зроблені із сучасних гіпоалергенних матеріалів, за якими легко доглядати.

      Довідка. Добова потреба Укрзалізниці у постільній білизні – 491 тисяча комплектів, а у пікові періоди – до 558 тисяч комплектів.

      У 2018 році було закуплено 194 тисяч комплектів постільної білизни, 7,3 тисяч подушок, майже 4 тисячі матраців та 7,3 тисяч чохлів до них, 4 тисяч зимових ковдр.

      Зауважимо, що Укрзалізниця планує у 2020 році забезпечити доступ до мережі Wi-Fi у всіх поїздах "Інтерсіті". Зараз триває робота в цьому напрямку. Деталі – тут.

      Зверніть увагу: Це якесь продовження фільму "Пила": міністр інфраструктури про вагони Укрзалізниці

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Укрзалізниця Транспорт
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