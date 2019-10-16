Коли Wi-Fi з’явиться в усіх потягах Інтерсіті

Укрзалізниця планує у 2020 році забезпечити доступ до мережі Wi-Fi у всіх поїздах "Інтерсіті". Зараз триває робота в цьому напрямку.

"Після реалізації проєкту по Київському вокзалу, в залежності від результатів, плануємо за схожою моделлю запустити його (Wi-Fi) в поїздах "Інтерсіті" протягом 2020 року", – розповів голова Укрзілізниці Євген Кравцов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Зауважимо, що на сьогодні у вагонах "Інтерсіті" висить оголошення, що працює безкоштовний Wi-Fi. Але, підключившись до однієї з безкоштовних мереж, абонент отримує доступ, який лише зрідка дозволяє завантажити сторінки. Сигнал до поїзда доставляє "Інтертелеком" за застарілою технологією CDMA. Базові станції "Інтертелекому" мають широкий радіус дії, але їх недостатньо, щоб забезпечувати швидкісний інтернет в рухомому потязі.

Як підключитися до Wi-Fi у потягах "Інтерсіті" сьогодні

Увімкніть Wi-Fi на пристрої, на якому плануєте використовувати інтернет-доступ.

Виберіть бездротову мережу "Інтертелеком Freе". Для користувачів пристроїв Apple також може відображатися мережа "Інтертелеком 5G". Для використання можна обрати будь-яку мережу.

Запустіть браузер і введіть адресу будь-якого сайту. Після цього система автоматично перескерує вас на головну сторінку активації сервісу "Wi-Fi в "Інтерсіті".

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Послуга доступна будь-яким користувачам, незалежно від оператора зв'язку, який використовується у пристрої.