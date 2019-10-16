Когда Wi-Fi появится во всех поездах Интерсити

Укрзализныця планирует в 2020 году обеспечить доступ к сети Wi-Fi во всех поездах "Интерсити". Сейчас идет работа в этом направлении.

"После реализации проекта по Киевскому вокзалу, в зависимости от результатов, планируем по похожей модели запустить его (Wi-Fi) в поездах "Интерсити" в течение 2020 года", – рассказал глава Укрзилизныци Евгений Кравцов, сообщает Интерфакс-Украина.

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Заметим, что на сегодня в вагонах "Интерсити" висит объявление, что работает бесплатный Wi-Fi. Но, подключившись к одной из бесплатных сетей, абонент получает доступ, который лишь изредка позволяет загрузить страницы. Сигнал поезду доставляет "Интертелеком" по устаревшей технологии CDMA. Базовые станции "Интертелекома" имеют широкий радиус действия, но их недостаточно, чтобы обеспечивать скоростной интернет в движущемся поезде.

Как подключиться к Wi-Fi в поездах "Интерсити" сегодня

Включите Wi-Fi на устройстве, на котором планируете использовать интернет-доступ.

Выберите беспроводную сеть "Интертелеком Freе". Для пользователей устройств Apple также может отображаться сеть "Интертелеком 5G". Для использования можно выбрать любую сеть.

Запустите браузер и введите адрес любого сайта. После этого система автоматически перенаправит вас на главную страницу активации сервиса "Wi-Fi в "Интерсити".

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Услуга доступна любым пользователям, независимо от оператора связи, который используется в устройстве.