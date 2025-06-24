Той ночью один из дронов попал в дом, где мальчик жил с семьей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Суспільне".

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На Сумщине похоронили 5-летнего мальчика

В ночь на 24 июня российские войска атаковали село Большой Бобрик в Сумской области. Из-под завалов одного из домов деблокировали тело 5-летнего Дмитрия Безверхого.

Это уже третье захоронение за последние два дня. С Дмитрием прощались в местном храме.

Погибший 5-летний Дмитрий / Фото Суспільного

Его мать Оксана выжила, а старшую сестру госпитализировали. Местные также передают, что отец Дмитрия пропал без вести более полугода назад.

Более того, семья осталась без крыши над головой. Дом полностью разрушен. Во дворе осталась только детская коляска.

Атака на Сумскую область

Напомним, в ночь на 24 июня российские войска нанесли удар 8 дронами типа "Шахед" по жилой улице в одном из сел Верхнесыроватской общины на Сумщине.

В результате атаки погибли три человека, среди них и Дмитрий. Еще шесть человек получили ранения, среди них трое детей.