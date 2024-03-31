С 2022 года Фишер считался пропавшим без вести. Пилота в последний путь провели родные и близкие.

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В Миргороде попрощались с Дмитрием Фишером

В Миргородском городском совете сообщили, что Дмитрий Фишер, родившийся 8 марта 1973 года, достиг значительных успехов в своей военной карьере. После окончания средней школы в 1990 году Фишер поступил в Черниговское летное училище, где учился на пилота.

В конце концов, в 1994 году он стал пилотом истребителя Су-27. Фишер продолжил обучение и в 2012 году окончил престижный Харьковский университет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Фишер также служил командиром звена, а затем командиром 831-й бригады тактической авиации. Он участвовал в различных международных авиашоу в таких странах, как Польша и Великобритания. На одном из британских авиашоу Фишер, представлявший Украину, был награжден призом за "Лучший пилотаж среди стран, не являющихся членами НАТО".

Пилот также служил в 40 бригаде тактической авиации. В 2017 году занимал должность заместителя командира этой бригады. Уже в 2022 году он был отмечен за личное мужество и несокрушимую преданность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины орденом Богдана Хмельницкого III степени.

По трагическому стечению обстоятельств, 5 июня 2022 года Дмитрий Фишер завершил свое последнее боевое задание и считался пропавшим без вести. Его семья и боевые побратимы не теряли надежды на его выживание, но в марте 2024 года экспертиза ДНК подтвердила, что пилот погиб.

В Миргороде попрощались с пилотом Дмитрием Фишером / Фото Миргородского городского совета

Семья и друзья пилота собрались, чтобы попрощаться с ним. Героя почтили традиционными летными ритуалами и военными почестями. Его похоронили на Аллее Героев в Миргороде.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего пилота.