С первых дней войны он отправился в военкомат, чтобы стать на защиту родной Украины. Как проходило прощание с украинским воином в столице – смотрите в эксклюзивном фоторепортаже 24 Канала.
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Прощание с Героем
В Киеве 30 марта попрощались с военным Юрием Чехом. Он погиб при штурме Павловки 4 ноября 2022 года – на момент смерти мужчине было всего 25 лет.
В Киеве попрощались с Юрием Поповым / Валентина Полищук, 24 Канал
Возвращения тела воина родственники ждали более 500 дней – сейчас они наконец смогли сказать ему последние слова.
Пряничек, Юрчик, Юра, Жоржик, Георгий, Жорж, Чех – все это имена чрезвычайного человека. Человека, которого все любили и уважали, потому что он был достоин любви и уважения. Честный, справедливый, смелый, надежный, преданный делу,
– говорили родные военного.
Место, где прощались с военным / Валентина Полищук, 24 Канал
Присутствующие на прощании рассказали, в начале полномасштабного вторжения Юрий Попов вернулся из Чехии, где учился на архитектурном факультете. Он не мог оставаться в стороне от войны в родной стране. Активист видел свое будущее только в Украине, на своей земле. Мужчина убеждал: "Я или живу в свободной Украине, или погибну в борьбе за нее".
Тело мужчины не могли вернуть в течение 513 дней / Валентина Полищук, 24 Канал
В то же время друзья погибшего воина вспомнили, каким тот был в мирной жизни.
Он был человеком, который часами мог объяснять разницу между кофейнями разных волн, а растворимый кофе готовить полчаса. В кастрюле и со специями. Некоторые знали Жоржа как архитектора, который мог проводить экскурсию по Киеву, но не мог понять, где в доме крыльцо. Кстати, он не только презирал плохую архитектуру, но и умел объяснить, почему она плохая,
– вспоминают присутствующие.
Похороны военного Юрия Попова / Валентина Полищук, 24 Канал
Юрий долго обивал пороги военкоматов, пытаясь мобилизоваться – но ему постоянно обещали "перезвонить". В конце концов в апреле 2022 года он наконец добился своего - присоединился к 48 отдельному стрелковому батальону 72 ОМБр.
Прощание с военным в Киеве / Валентина Полищук, 24 Канал
Потери Украины
- На войне погиб 19-летний доброволец Олег Федосеев. Он вместе со своим отцом служил в подразделении "Слепая Ярость" Украинской добровольческой армии. Парень присоединился к ВСУ тайно, ведь отец не хотел, чтобы сын воевал.
- Во время выполнения боевого задания погиб участник сообщества украинской электронной музыки Миша Бикетов. Два дня перед этим ему исполнилось 24 года. В свой последний бой его расчет уничтожил танк и БМП, остановив одно из тысяч наступлений, которые сейчас по всей линии фронта.
- На войне с Россией погиб бывший инженер телевизионной студии на hromadske Николай Оранский. Воин работал на телевидении с 2019 по 2022 год, а после этого присоединился добровольцем в ряды Вооруженных Сил Украины.