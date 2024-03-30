С первых дней войны он отправился в военкомат, чтобы стать на защиту родной Украины. Как проходило прощание с украинским воином в столице – смотрите в эксклюзивном фоторепортаже 24 Канала.

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Прощание с Героем

В Киеве 30 марта попрощались с военным Юрием Чехом. Он погиб при штурме Павловки 4 ноября 2022 года – на момент смерти мужчине было всего 25 лет.

В Киеве попрощались с Юрием Поповым / Валентина Полищук, 24 Канал

Возвращения тела воина родственники ждали более 500 дней – сейчас они наконец смогли сказать ему последние слова.

Пряничек, Юрчик, Юра, Жоржик, Георгий, Жорж, Чех – все это имена чрезвычайного человека. Человека, которого все любили и уважали, потому что он был достоин любви и уважения. Честный, справедливый, смелый, надежный, преданный делу,

– говорили родные военного.

Место, где прощались с военным / Валентина Полищук, 24 Канал

Присутствующие на прощании рассказали, в начале полномасштабного вторжения Юрий Попов вернулся из Чехии, где учился на архитектурном факультете. Он не мог оставаться в стороне от войны в родной стране. Активист видел свое будущее только в Украине, на своей земле. Мужчина убеждал: "Я или живу в свободной Украине, или погибну в борьбе за нее".

Тело мужчины не могли вернуть в течение 513 дней / Валентина Полищук, 24 Канал

В то же время друзья погибшего воина вспомнили, каким тот был в мирной жизни.

Он был человеком, который часами мог объяснять разницу между кофейнями разных волн, а растворимый кофе готовить полчаса. В кастрюле и со специями. Некоторые знали Жоржа как архитектора, который мог проводить экскурсию по Киеву, но не мог понять, где в доме крыльцо. Кстати, он не только презирал плохую архитектуру, но и умел объяснить, почему она плохая,

– вспоминают присутствующие.

Похороны военного Юрия Попова / Валентина Полищук, 24 Канал

Юрий долго обивал пороги военкоматов, пытаясь мобилизоваться – но ему постоянно обещали "перезвонить". В конце концов в апреле 2022 года он наконец добился своего - присоединился к 48 отдельному стрелковому батальону 72 ОМБр.

Прощание с военным в Киеве / Валентина Полищук, 24 Канал

Потери Украины