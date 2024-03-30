З перших днів війни він рушив у військомат, щоб стати на захист рідної України. Як проходило прощання з українським воїном у столиці – дивіться в ексклюзивному фоторепортажі 24 Каналу.
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Прощання з Героєм
У Києві 30 березня попрощалися з військовим Юрієм Чехом. Він загинув при штурмі Павлівки 4 листопада 2022 року – на момент смерті чоловіку було всього 25 років.
У Києві попрощалися з Юрієм Поповим / Валентина Поліщук, 24 Канал
На повернення тіла воїна родичі чекали понад 500 днів – зараз вони нарешті мали змогу сказати йому останні слова.
Пряничек, Юрчик, Юра, Жоржик, Георгій, Жорж, Чех – все це імена надзвичайної людини. Людини, яку всі любили і поважали, тому що він був вартий любові і поваги. Чесний, справедливий, сміливий, надійний, відданий справі,
– говорили рідні військового.
Місце, де прощалися з військовим / Валентина Поліщук, 24 Канал
Присутні на прощанні розповіли, на початку повномасштабного вторгнення Юрій Попов повернувся із Чехії, де вчився на архітектурному факультеті. Він не міг залишатися осторонь війни в рідній країні. Активіст бачив своє майбутнє тільки в Україні, на своїй землі. Чоловік переконував: "Я або живу в вільній Україні, або загину в боротьбі за неї".
Тіло чоловіка не могли повернути протягом 513 днів / Валентина Поліщук, 24 Канал
Водночас друзі загиблого воїна пригадали, яким той був у мирному житті.
Він був людиною, яка годинами могла пояснювати різницю між кавʼярнями різних хвиль, а розчинну каву готувати пів години. В каструлі і зі спеціями. Дехто знав Жоржа як архітектора, який міг проводити екскурсію Києвом, але не міг зрозуміти, де в будинку ґанок. До речі, він не тільки зневажав погану архітектуру, але й вмів пояснити, чому вона погана,
– пригадують присутні.
Похорон військового Юрія Попова / Валентина Поліщук, 24 Канал
Юрій довго оббивав пороги військкоматів, намагаючись мобілізуватись – але йому постійно обіцяли "перетелефонувати". Врешті-решт у квітні 2022 року він нарешті домігся свого — долучився до 48 окремого стрілецького батальйону 72 ОМБр.
Прощання з військовим у Києві / Валентина Поліщук, 24 Канал
Втрати України
- На війни загинув 19-річний доброволець Олег Федосєєв. Він разом зі своїм батьком служив у підрозділі "Сліпа Лють" Української добровольчої армії. Хлопець доєднався до ЗСУ таємно, адже батько не хотів, щоб син воював.
- Під час виконання бойового завдання загинув учасник спільноти української електронної музики Міша Бікетов. Два дні перед цим йому виповнилося 24 роки. У свій останній бій його розрахунок знищив танк і БМП, зупинивши один з тисяч наступів, які зараз по всій лінії фронту.
- На війні з Росією загинув колишній інженер телевізійної студії на hromadske Микола Оранський. Воїн працював на телебаченні з 2019 по 2022 рік, а після цього долучився добровольцем до лав Збройних Сил України.