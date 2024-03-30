З перших днів війни він рушив у військомат, щоб стати на захист рідної України. Як проходило прощання з українським воїном у столиці – дивіться в ексклюзивному фоторепортажі 24 Каналу.

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Прощання з Героєм

У Києві 30 березня попрощалися з військовим Юрієм Чехом. Він загинув при штурмі Павлівки 4 листопада 2022 року – на момент смерті чоловіку було всього 25 років.

У Києві попрощалися з Юрієм Поповим / Валентина Поліщук, 24 Канал

На повернення тіла воїна родичі чекали понад 500 днів – зараз вони нарешті мали змогу сказати йому останні слова.

Пряничек, Юрчик, Юра, Жоржик, Георгій, Жорж, Чех – все це імена надзвичайної людини. Людини, яку всі любили і поважали, тому що він був вартий любові і поваги. Чесний, справедливий, сміливий, надійний, відданий справі,

– говорили рідні військового.

Місце, де прощалися з військовим / Валентина Поліщук, 24 Канал

Присутні на прощанні розповіли, на початку повномасштабного вторгнення Юрій Попов повернувся із Чехії, де вчився на архітектурному факультеті. Він не міг залишатися осторонь війни в рідній країні. Активіст бачив своє майбутнє тільки в Україні, на своїй землі. Чоловік переконував: "Я або живу в вільній Україні, або загину в боротьбі за неї".

Тіло чоловіка не могли повернути протягом 513 днів / Валентина Поліщук, 24 Канал

Водночас друзі загиблого воїна пригадали, яким той був у мирному житті.

Він був людиною, яка годинами могла пояснювати різницю між кавʼярнями різних хвиль, а розчинну каву готувати пів години. В каструлі і зі спеціями. Дехто знав Жоржа як архітектора, який міг проводити екскурсію Києвом, але не міг зрозуміти, де в будинку ґанок. До речі, він не тільки зневажав погану архітектуру, але й вмів пояснити, чому вона погана,

– пригадують присутні.

Похорон військового Юрія Попова / Валентина Поліщук, 24 Канал

Юрій довго оббивав пороги військкоматів, намагаючись мобілізуватись – але йому постійно обіцяли "перетелефонувати". Врешті-решт у квітні 2022 року він нарешті домігся свого — долучився до 48 окремого стрілецького батальйону 72 ОМБр.

Прощання з військовим у Києві / Валентина Поліщук, 24 Канал

Втрати України