Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
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Дмитрий Ганжа погиб в боях на Запорожском направлении
13 января стало известно, что война оборвала жизнь младшего научного сотрудника Львовской национальной галереи искусств имени Б.Г. Возницкого Дмитрия Павловича Ганжи. Он нес службу в рядах Львовской 125 бригаде ТрО.
На фронт ушел добровольцем с первых дней войны. Три года на фронте.
Мы будем помнить его как героя, который отдал свою жизнь ради нашего будущего. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким. Светлая память и вечная слава Герою!
– написали коллеги Дмитрия Ганжи.
Героя Дмитрия Ганжу похоронят во Львове, панихида пройдет 13 января в храме Святой Софии – Премудрости Божьей.
Что известно о Герое
Дмитрий Ганжа родился в 1979 году в Краматорске. Работал в отделе научно-экспозиционной работы Львовской национальной галереи искусств.
Дмитрию посчастливилось встретить свою любовь Елену, с которой они создали семью.
В 2022 году Дмитрий Ганжа не остался в стороне от беды и пошел в армию. Он служил во Львовской 125 бригаде ТрО, 219 батальоне, 1-й стрелковой роте.
Вечная память и слава Герою Украины Дмитрию Ганже!